Hasta hace unas semanas, la fecha límite para registrar tu número telefónico al CURP en México era el 30 de junio. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció una prórroga para registrar su línea telefónica durante todo julio y el resto del año dependiendo de la terminación de su número.

De acuerdo con la CRT, aquellos usuarios que no realicen la vinculación de su número al CURP perderán su servicio de línea telefónica, por lo que solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y recibir alertas en caso de sismo.

Por ello, en Tech Bit te contamos quiénes deben registrar su línea telefónica en julio, según la CRT.

Estos son los números que deben registrarse con CURP en julio. Imagen: Magnific

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¿Qué celulares deben registrarse en julio?

Según el nuevo calendario impuesto por la CRT, no hay fechas límites para julio, sino que el nuevo cronograma comenzará a aplicarse a partir de agosto, de acuerdo con el último dígito de su número celular.

Por lo que cualquier usuario puede adelantar su registro durante el mes de julio si así lo desea. El registro se hace mediante el enlace que se te enviará por mensaje, según la compañía con la que hayas contratado el servicio. Recuerda revisar que el enlace sea el oficial de la línea de telefonía que utilices.

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Para este proceso, necesitas presentar tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte), tu CURP certificada y el número de teléfono.

Por otro lado, a partir de agosto inicia el registro según el calendario de la CRT. Los usuarios cuyo número termine en 0 tendrán hasta el 15 de agosto para hacer el registro. Una vez que pase este día, tendrán tres días extra para hacer el trámite, si aún así no se hace el registro, la línea quedará inhabilitada.

Estos son los números que deben registrarse con CURP en julio. Imagen: Magnific

Este calendario solo para planes prepago, ya que los planes pospago podrían tener el registro de su línea de manera automática.

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¿Hasta cuándo tengo para hacer el registro de mi línea?

Recuerda que la vinculación se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026 y esto dependerá específicamente de la terminación de tu número telefónico.

El calendario queda de la siguiente forma:

Último dígito: 0. Fecha límite: 15 de agosto.

Último dígito: 1. Fecha límite: 31 de agosto

Último dígito: 2. Fecha límite: 15 de septiembre.

Último dígito: 3. Fecha límite: 30 de septiembre.

Último dígito: 4. Fecha límite: 15 de octubre.

Último dígito: 5. Fecha límite: 31 de octubre.

Último dígito: 6. Fecha límite: 15 de noviembre.

Último dígito: 7. Fecha límite: 30 de noviembre.

Último dígito: 8. Fecha límite: 15 de diciembre.

Último dígito: 9. Fecha límite: 31 de diciembre.

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