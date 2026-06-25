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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer a través de un comunicado en su página oficial una nueva prórroga de registro para las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado.
De acuerdo con la CTR, estas líneas tendrán una fecha límite asignada conforme al último digito del número telefónico. Para ello, dieron a conocer un calendario que se extiende hasta diciembre en donde se les da a conocer hasta cuándo tienen para el registro de su línea con el CURP.
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La misma Comisión, dio a conocer que hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago.
En Tech Bit te damos a conocer las nuevas fechas de registro de líneas telefónicas de prepago para que las consideres.
Nuevo calendario para el registro de líneas telefónicas
El calendario establece que, entre agosto y diciembre, cada usuario de una línea de prepago debe hacer la vinculación de su línea ante su empresa telefónica en el siguiente orden y según el último digito de su número:
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- Último digito: 0. Fecha límite: 15 de agosto.
- Último digito: 1. Fecha límite: 31 de agosto
- Último digito: 2. Fecha límite: 15 de septiembre.
- Último digito: 3. Fecha límite: 30 de septiembre.
- Último digito: 4. Fecha límite: 15 de octubre.
- Último digito: 5. Fecha límite: 31 de octubre.
- Último digito: 6. Fecha límite: 15 de noviembre.
- Último digito: 7. Fecha límite: 30 de noviembre.
- Último digito: 8. Fecha límite: 15 de diciembre.
- Último digito: 8. Fecha límite: 31 de diciembre.
La CTR señala que caso de que el nuevo plazo para el registro de líneas se termine, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vínculadas en las siguientes 72 horas y solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y alertas en caso de sismo.
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