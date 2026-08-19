El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con el voto de Morena y sus aliados la renuncia de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso a partir del próximo 31 de agosto.

En el marco de un debate donde la oposición criticó la renuncia de la magistrada al considerar que no existe causa grave, se aprobó con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM la renuncia, así como 5 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano; así como 5 abstenciones.

Después de que la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió formalmente el oficio con la renuncia, que deberá ser avalada por esta instancia legislativa, el diputado por Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes dijo que la renuncia que hoy discuten no es un simple trámite administrativo.

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Última sesión de Mónica Soto como magistrada presidenta del Tribunal Electoral este jueves 30 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En tribuna, argumentó que el nombramiento de la magistrada fue avalado por este Senado y la Sala Superior del TEPJF no es una oficina para terminar un ciclo, además que el motivo que considera no es una causa grave.

Recordó que Mónica Soto falló ante la evidente prueba de los llamados acordeones en la votación del Poder Judicial, falló en contra de una ciudadana que utilizó sus redes para criticar a una funcionaria pública y falló cuando el tribunal avaló de diputaciones y senadores que permitió la mayoría legislativa de Morena.

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Margarita Corro, diputada federal por Morena, indicó que señala que la visión de justicia del gobierno de la cuarta transformación es acercar las instituciones a la ciudadanía y dijo que la renuncia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, debe ser atendida para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

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Última sesión de Mónica Soto como magistrada presidenta del Tribunal Electoral este jueves 30 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Carolina Viggiano, en tribuna recordó que la Sala Superior del TEPJF, bajo la conducción de Mónica Soto, solapó los llamados “acordeones” de la elección judicial y dijo que el no designar a la sustituta de la magistrada confirma lo que ha estado haciendo el oficialismo: debilitar al árbitro electoral y debilitar los contrapesos. Solicita otra moción de ilustración.

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Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, indicó que no había una sola razón para aprobar la renuncia a Mónica Soto y argumentó que ella tiene todo el derecho constitucional de elegir si continúa o no en el cargo después de diez años.

Destacó que sus resoluciones han sido para todos los grupos parlamentarios y partidos, porque ha cumplido una trayectoria y está en todo su derecho de cerrar su ciclo. “Mónica Soto se retira con la frente en alto, con las manos limpias y con todo el respaldo”.

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El diputado por Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes dijo que la renuncia que hoy discuten no es un simple trámite administrativo.

Argumentó que el nombramiento de la magistrada fue avalado por este Senado y la Sala Superior del TEPJF no es una oficina para terminar un ciclo, además que el motivo que considera no es una causa grave.

Recordó que Mónica Soto falló ante la evidente prueba de los llamados acordeones en la votación del Poder Judicial, falló en contra de una ciudadana que utilizó sus redes para criticar a una funcionaria pública y falló cuando el tribunal avaló de diputaciones y senadores que permitió la mayoría legislativa de Morena.

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