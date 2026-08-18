Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuestionó la renuncia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien ayer hizo pública su decisión de dejar su cargo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).

“Dice la Constitución claramente que la renuncia de un Magistrado Electoral solamente procede por causa grave que debe aprobar el Legislativo”, expresó el jurista en sus redes sociales.

De acuerdo con Laynez Potisek, la carta de renuncia que presentó Mónica Soto no expone ninguna causa grave que justifique la dimisión del cargo.

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“Se va porque 'ha tomado la decisión de concluir el ciclo…' e incluso pone fecha para hacerlo. Seguramente el Senado la aprobará”, vaticinó el ministro en retiro.

Por ello, acusó que interpretar las normas a conveniencia, atropellando la Constitución, “se está volviendo la regla en México”.

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“Si la causa grave ya no es requisito para renunciar, ¿qué sentido tiene que la Constitución la exija?”, cuestionó Javier Laynez Potisek, quien ha tenido pocas apariciones públicas desde que culminó su paso por el Alto Tribunal en agosto de 2025 con motivo de la reforma judicial.

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La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, en conferencia con magistratura del TEPJF este 10 de febrero. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Mónica Soto anunció su renuncia durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026 y expresó que “por fortuna, los cargos tienen fecha de entrada y de salida”.

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La magistrada inició sus funciones en el Tribunal Electoral el 20 de octubre de 2016, electa por un cargo de nueve años, ciclo que concluiría en octubre pasado. Sin embargo, su responsabilidad se alargó con motivo de las diferentes reformas electorales y judiciales, lo que le abrió la puerta incluso buscar la reelección en los próximos comicios judiciales.

La Constitución establece que su cargo, al no haber sido objeto de renovación en la elección judicial de 2025, permanecerá vacante hasta la próxima jornada electoral de 2028. Con la salida de Janine Otálora Malassis, en octubre de 2025, el pleno del TEPJF estará integrado por solo cinco magistraturas.

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