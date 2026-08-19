Rockstar Games, la compañía encargada de Grand Theft Auto, se enfrenta a una importante filtración de información relacionada con la jugabilidad de la sexta entrega de la popular franquicia, que se lanzará a nivel global el 19 de noviembre.

Además de contenido que revela parte de las mecánicas del videojuego, se revelaron videos de gameplay, cinemáticas e imágenes que muestran parte del mapa, donde se ve el estado ficticio de Leónida, ubicado en Vice City, Estados Unidos.

De acuerdo con medios especializados, esta filtración está atribuida presuntamente a un grupo de hackeo identificado como Cyberleek, quienes han pedido a usuarios en redes la donación de criptomonedas para continuar las revelaciones.

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Rockstar Games reveló la portada oficial y la fecha de inicio de preventa para el nuevo videojuego. Foto: Rockstar Games

Este grupo habría revelado esta información como una forma de protesta derivada de la propuesta realizada por Rockstar Games sobre la venta del videojuego en plataformas digitales únicamente, optando por no lanzar una versión física.

Para frenar estas filtraciones, el grupo de hackeo habría exigido una disculpa pública, el regreso del formato físico y la eliminación del sistema de reservas, que tras la implementación de la distribución digital perdió sus beneficios.

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"Ahora los jugadores pagan por adelantado y no reciben nada a cambio, salvo un temporizador de cuenta regresiva y un aspecto cosmético", señaló Cyberleek. Hasta el momento Rockstar Games no se ha pronunciado al respecto.

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¿Esperas GTA VI? Alertan sobre falsas preventas que buscan robar tus datos. Imagen: Kasperksy / Unsplash

¿Qué han revelado las recientes filtraciones?

Según el medio uno de los mecanismos más comentados en redes tiene que ver con un sistema de concentración, el cual se podrá entrenar y mejorar cada vez que Jason Duval, el protagonista masculino de la entrega, encesta un balón en la canasta, recordando el minijuego visto en GTA San Andres.

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A pesar de que los documentos filtrados no corresponden a una versión actualizada del juego, el material difundido muestra mecánicas relacionadas con la conducción de vehículos, peleas con personajes NPC y el sistema de almacenamiento de vehículos, así como las delimitaciones del mala de Leónida.

De acuerdo con el medio especializado 3D Juegos, las amenazas sobre filtraciones se han dirigido también a otras editoras, con el mismo pretexto de responder por los derechos de los jugadores: "Cyberleek seguirá interrumpiendo sus operaciones hasta que emitan una declaración pública y una disculpa con un compromiso concreto para reparar el daño".

Se supone que este es el mapa (se ve re falso) pic.twitter.com/s0Mf6pkP3g — Jneitor (@Jneitor35) August 18, 2026

Finalmente, esta filtración de información llega días antes de que Rockstar Games muestre el primer adelanto detallado del videojuego, a través de una mirada extendida en la plataforma de Netflix, el próximo jueves 27 de agosto de 2026.

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