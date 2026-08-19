Este viernes continuará la actividad de la Liga MX con los partidos correspondientes a la jornada 5 del torneo Apertura 2026, de los cuales cuatro serán transmitidos por televisión abierta, incluidos los duelos de tres de los equipos grandes del país.

El viernes habrá cuatro partidos, ya que la Liga MX reprogramó algunos encuentros con el afán de otorgar descanso a quienes se mantienen con vida en la Leagues Cup.

De los cuatro partidos del viernes, dos serán transmitidos por televisión abierta.

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El primero será el partido entre Tigres y Atlante, una de las grandes pruebas que tendrán los Potros de Hierro de confirmar que las sensaciones de que pueden ser un equipo competitivo no son un espejismo. Enfrentarán a unos felinos que no pasan por su mejor momento y frente a su gente buscarán componer el camino. Ese mismo día, más tarde, las Águilas del América buscarán mantenerse en la cima del campeonato con un triunfo sobre los Bravos de Juárez en la frontera.

El sábado, la Máquina del Cruz Azul -eliminados de Leagues Cup y con la reciente derrota frente a Tijuana- recibirá al Atlas en el estadio Banorte en un atractivo partido y finalmente, el domingo, los Pumas intentarán darle una alegría a su afición frente a los Rayos del Necaxa. A continuación, los detalles sobre los días, horarios y canales para ver cada partido.

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Estos son los partidos de la jornada 5 que se transmitirán por televisión abierta

Tigres vs Atlante

Día: viernes 21 de agosto

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7

Juárez vs América

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Día: viernes 21 de agosto

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Azteca 7

Cruz Azul vs Atlas

Día: sábado 22 de agosto

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Canal 5

Pumas vs Necaxa

Día: domingo 23 de agosto

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5

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