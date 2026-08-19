En las últimas horas trascendió que los Tigres contactaron a Víctor Manuel Vucetich para tomar las riendas del primer equipo y convertirse en nuevo director técnico de los felinos tras la salida de Guido Pizarro.

Actualmente, a los Tigres los dirige de manera interina Hernán Elizondo, pero los resultados no han sido los ideales, por lo que la afición auriazul ya exige cambios en el banquillo. Se han manejado varias opciones, pero ninguna ha tenido éxito. Por ejemplo, el argentino Guillermo Barros Schelotto, los rechazó públicamente en una conferencia de prensa al terminar un partido de Vélez Sarsfield.

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A pesar de que Vucetich ya dirigió a Tigres en su carrera, la decisión de buscar al Rey Midas dividió opiniones en redes sociales por la fuerte identificación que tiene con los Rayados de Monterrey, equipo con el que conquistó dos veces la Liga MX y tres veces la Copa de Campeones de CONCACAF. De hecho, ante dicho rumor, los aficionados de la Pandilla recordaron el Clásico del Descenso, ya que cuando los albiazules vencieron -y mandaron al descenso- a los felinos, Vucetich era el entrenador de los universitarios.

Por ahora no hay confirmación sobre la llegada de Vucetich a Tigres, pero sí trascendió que se reunió con la directiva para presentarle la propuesta. Se espera que en los próximos días se confirme al nuevo DT felino.

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