La alcaldía Álvaro Obregón y el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, presentaron los resultados del segundo Think Tank “ÁO–Tec: Innovación para un Futuro Sostenible”, una iniciativa que reúne conocimiento académico, innovación y participación comunitaria para desarrollar soluciones para diversos retos ambientales y urbanos de la demarcación.

En la presentación, se dieron a conocer cuatro proyectos que destacan por su potencial para generar beneficios ambientales y sociales tanto para Álvaro Obregón como para la Ciudad de México:

1. Bosque de Lluvia / Parque Alameda Poniente, de Miguel Angel Delgadillo

A partir de levantamientos realizados con drones y procesamiento fotogramétrico, estudiantes de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey desarrollaron un Modelo Digital de Elevación con una resolución de 50 centímetros, además de realizar análisis hidrológicos para identificar los escurrimientos y problemáticas existentes en el Parque Alameda Poniente.

El proyecto parte de retos como la disminución de áreas verdes, la alteración de los cauces naturales y la contaminación de escurrimientos que llegan a la parte alta de la cuenca del Río Becerra.

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Los proyectos buscan aumentar las áreas verdes y disminuir la contaminación en Álvaro Obregón. (Foto: especial)

Los resultados plantean la posibilidad de convertir Alameda Poniente en un laboratorio vivo para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza, con potencial de aplicación en otros puntos de la ciudad.

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Como siguiente etapa, se plantea consolidar un laboratorio científico dentro del parque que permita a investigadores y estudiantes dar seguimiento a la recuperación del sitio y contribuir a la regeneración del ecosistema de la cuenca alta del Río Becerra.

2. Mapeo geomático para una mejor planeación urbana, de María Guadalupe Morales

Entre 2025 y 2026, 285 estudiantes y ocho docentes de las áreas de Arquitectura, Ingeniería Civil y Urbanismo participaron en un levantamiento geomático de la demarcación para conocer las condiciones de calles, infraestructura verde, obstáculos urbanos, anchos de arroyos vehiculares y banquetas.

La información fue clasificada para generar herramientas como mapas por hexágono de obstáculos e infraestructura verde, así como un mapa del estado promedio de las calles, que permitirán contar con información más precisa para la toma de decisiones relacionadas con infraestructura, abastecimiento de agua, manejo de agua pluvial y los retos asociados al crecimiento y desarrollo urbano.

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3. Héroes Circulares: residuos que se convierten en soluciones, de Eduardo Solana

El proyecto Héroes Circulares plantea un modelo de economía circular para evitar que residuos terminen en las barrancas, particularmente en el entorno de la Barranca del Río Becerra.

El modelo piloto se implementó en la Escuela Primaria República de Jamaica, donde se desarrollaron acciones de educación ambiental, instalación de contenedores y valorización de residuos.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, y el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, presentaron los resultados del segundo Think Tank “ÁO–Tec: Innovación para un Futuro Sostenible”. (Foto: especial)

Como resultado, en seis semanas se recolectaron más de 100 kilogramos de plástico, material que fue aprovechado para generar insumos destinados a trabajos de bacheo. El proyecto permitió rehabilitar más de 15 baches y plantea como siguiente paso escalar el modelo hacia más escuelas, familias y comunidades, además de explorar nuevas aplicaciones de los residuos para soluciones como gaviones y obras de recuperación de barrancas.

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4. Rehabilitación de la Barranca Membrillo, de Dante Román

Como parte de este proyecto se desarrolló un laboratorio ciudadano con 72 vecinos habitantes de la zona y estudiantes de las escuelas Hermanos Galeana y José María Freyding, ambas ubicadas en Santa Lucía Xantepec. Las actividades incluyeron acciones de reforestación con Tepozán, una especie adecuada para contribuir al saneamiento del espacio, así como talleres de siembra y cuidado para la creación de un huerto comunitario.

En total, el proyecto ha involucrado a 350 estudiantes, 13 grupos, tres proyectos sociales y más de 72 prototipos desarrollados, fortaleciendo la participación de la comunidad en la recuperación de su entorno.

Los trabajos forman parte del Clúster Universitario de Alto Nivel, impulsado por la alcaldía Álvaro Obregón como un modelo de colaboración entre gobierno, academia, sector privado y comunidad, con el propósito de aprovechar el conocimiento generado en las instituciones educativas para atender problemáticas concretas del territorio.

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