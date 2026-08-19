El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B, debido a la lluvia que cae en la Ciudad de México.

El Metro expuso que la reducción en la velocidad de los trenes tiene el objetivo de garantizar un trayecto seguro mientras continúan las lluvias.

“Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.”, publicó el STC.

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Al momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por lluvias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ante el pronóstico de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.

La alerta contempla un periodo de atención de las 16:40 a las 22:00 horas de este 19 de agosto, debido a la posibilidad de que las lluvias generen encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

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JACL/cr