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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recorrió los municipios de Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín y Tocumbo en Michoacán, como parte de las acciones para atender las causas que generan la violencia en la entidad, donde se reunió con representantes del sector social y productivo, así como con autoridades civiles, militares, religiosas e integrantes del magisterio y comunidades de jóvenes.
En ese sentido, Rodríguez Velázquez prometió visitar la región el próximo mes y estuvo acompañada por la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, y la directora general de Mesas de Paz Zona 1, Martha López.
La funcionaria sostuvo encuentros con el secretario de Gobierno del estado, Raúl Zepeda y en Cotija con los presidentes municipales de Peribán, Martín Alexander Escalera; de Tocumbo, José Luis Alcázar; de Tingüindín, Glenda Mendoza; y de Los Reyes, Humberto Jiménez, fin de fortalecer la coordinación entre los órdenes de gobierno.
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Además, en Los Reyes, estuvo con la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, para escuchar a profesoras y profesores de secundaria y bachillerato.
Asimismo, en Tocumbo se entrevistó con líderes cañeros e integrantes del ingenio del lugar.
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