Lionel Messi anotó un gol y dio una asistencia para que el Inter Miami empatara el miércoles 2-2 ante el Union de Filadelfia.

El centro del astro argentino fue cabeceado por el uruguayo Luis Suárez hacia la trayectoria del delantero Daniel Pinter para el primer gol de Inter Miami a los 21 minutos.

A los 26, Messi se internó en el área para perfilarse con la zurda y colocar un disparo combado en la esquina de la red. Fue su primer gol desde que volvió a la actividad tras la muerte de su padre Jorge.

Messi suma 13 goles y nueve asistencias en 17 partidos de la MLS esta temporada. Tiene seis goles y cuatro asistencias en seis encuentros en todas las competiciones contra el Union.

Indiana Vassilev marcó de volea a los 11 minutos para darle la ventaja al Union. A los 58, el defensor Neil Pierre, de 18 años, anotó de cabeza su tercer gol en cinco partidos esta temporada para sentenciar la igualdad definitiva.

El delantero del Union Milan Iloski pareció poner en ventaja al Union a los 62, pero el gol fue revisado y anulado, al determinarse que Pierre estaba en fuera de juego en la jugada previa.

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El partido terminó con un par de tarjetas rojas en el tiempo de descuento para Yannick Bright de Miami y Sullivan por un altercado lejos del balón.

Inter Miami llegó al partido en el segundo lugar de la Conferencia Este tras ser goleado el sábado 4-1 por Nashville, líder de la conferencia.

Messi jugó 90 minutos en esa derrota, en la que falló un penal, estrelló dos remates en el poste y dio la asistencia en el gol del venezolano Telasco Segovia.

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Miami había perdido tres partidos consecutivos en todas las competiciones antes del miércoles, tras caer ante dos clubes mexicanos en la Leagues Cup. La derrota ante Nashville puso fin a una racha de siete partidos sin perder en la MLS que se remontaba al 9 de mayo.

También el miércoles, Nashville superó 1-0 a los Red Bulls de Nueva York. El zaguero Maxwell Woledzi anotó en el descuento por el conjunto de Tennessee, que lidera también la MLS con 46 puntos, siete más que Inter Miami.

Messi ingresó como suplente en la derrota del 12 de agosto ante León y jugó 45 minutos. Se perdió el partido del 8 de agosto contra Monterrey para viajar a casa por el funeral de su padre, quien murió el 7 de agosto.

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El Union está invicto en cinco partidos desde que Ryan Richter fue nombrado entrenador interino. Suma 20 puntos y es 13ro del Este.

Rodrigo De Paul, quien al igual que Messi formó parte del equipo de Argentina que fue subcampeón en el Mundial, se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.