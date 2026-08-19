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Cuautla, Mor.- Sujetos armados irrumpieron en un inmueble de la colonia La Esperanza, en Cuautla, y dispararon en contra de cuatro hombres, logrando sobrevivir solo uno.
La incursión violenta ocurrió alrededor de las 17:38 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Cerrada de La Esperanza, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al sistema de emergencias.
Elementos de seguridad que ingresaron al inmueble localizaron a cuatro hombres tirados en el suelo con heridas de bala; tres de ellos ya no contaban con signos vitales.
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Paramédicos brindaron primeros auxilios al único sobreviviente, quien fue trasladado bajo resguardo policial a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.
La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad para el levantamiento de casquillos percutidos y el inicio de los peritajes a cargo de la fiscalía estatal.
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La masacre en este municipio de la zona oriente del estado se ejecutó a pesar de que el Gobierno federal y fuerzas castrenses tienen en operación, desde finales de julio, el “Plan Cuautla” con alrededor de 450 elementos y unas 100 unidades, las cuales montan puestos de revisión, recorridos en colonias de alta incidencia delictiva y hablan con los comerciantes para inhibir la extorsión.
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