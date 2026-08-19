El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó hoy que los resultados del Examen de Control para ingresar a la licenciatura de la UNAM se publicarán el último fin de semana de este mes de agosto, a fin de que el día 31 las personas seleccionadas puedan estar en sus facultades y escuelas, realizar sus inscripciones y tomar clases.

Luego de supervisar la aplicación del examen -en el octavo de nueve turnos en la Ciudad de México- el rector estimó que al cerrar la jornada de hoy podrían sumar alrededor de 36 mil aspirantes -el corte a las 17:30 horas fue de 36 mil 885 personas- quienes acudieron a la evaluación en las cuatro sedes y que aproximadamente la mitad tendrán un lugar en esta casa de estudios.

Este examen de control, remarcó el rector, ha sido muy importante para dar certidumbre a la sociedad de que quienes ingresarán a las licenciaturas de la UNAM serán quienes han puesto todo su empeño en conseguirlo, y llamó a las personas que no pudieran hacerlo a persistir en ello.

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Subrayó que “la Universidad mantiene sus puertas abiertas, que habrá quien pueda hacerlo en otros niveles: maestría, los estudios de especialización, la educación continua, porque la Universidad siempre estará abierta para todos los mexicanos”.

Lomelí Vanegas también señaló que esta casa de estudios requiere un incremento presupuestal del uno por ciento arriba de la inflación esperada, que se dedicaría a aumentar la infraestructura educativa y para la investigación.

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Asimismo, manifestó que para elevar la oferta educativa en la educación superior -que sigue siendo insuficiente- se requiere del trabajo conjunto de las instituciones de este nivel educativo y el gobierno federal. Además, realizar un fuerte trabajo de orientación vocacional para reorientar la demanda a carreras que no tienen tantos aspirantes.

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El rector descartó categórico la posibilidad de incrementar las cuotas para aumentar el presupuesto de la UNAM y subrayó que esa discusión quedó cancelada desde hace muchos años. Remarcó que hoy en día la gratuidad de la educación -en todos los niveles- está consagrada en la Constitución y se trabaja porque sea realidad en otras instituciones de educación pública.

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Expresó que lo acontecido en el Concurso de Ingreso a la Licenciatura de la UNAM 2026-2027/1 abre la posibilidad de revisar sus procedimientos, incluido el examen, analizar la forma de mejorarlo, actualizarlo, valorar en qué procedimientos se puede usar la tecnología y en qué otros es mejor regresar a los exámenes presenciales.

Señaló que se mantiene atento al informe y recomendaciones que, a principios de septiembre, se espera que realice la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

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Acompañado por las directoras de las facultades de Filosofía y Letras; de Economía y de Derecho, Mary Francés Rodríguez Van Gort, Lorena Rodríguez León y Sonia Venegas Álvarez, respectivamente, agradeció a las y los aspirantes, así como a sus familias, participar en el Examen de Control, que ha representado un esfuerzo adicional.

Rector de UNAM pide fortalecer financiamiento científico

Lomelí Vanegas, afirmó que la ciencia no reemplaza la deliberación democrática, sino que la enriquece al permitir evaluar alternativas, anticipar consecuencias y distinguir los hechos verificables de la desinformación, por lo que llamó a fortalecer de manera sostenida el sistema científico del país.

“Apoyar la investigación no es un gasto prescindible, sino una inversión en las capacidades, la soberanía, el desarrollo y el bienestar del país”, sostuvo durante la ceremonia de toma de posesión del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para el periodo 2026-2029.

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Ante la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la presidenta entrante de la AMC, Telma Gloria Castro Romero, Lomelí señaló que México necesita incrementar el financiamiento, modernizar la infraestructura, fomentar proyectos de largo aliento y generar condiciones para que las personas jóvenes puedan desarrollar una carrera académica.

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Sostuvo que el progreso científico debe asumirse como una tarea de largo alcance y una prioridad permanente del Estado y de la sociedad, además de garantizar espacios para la investigación básica, el pensamiento crítico y la formulación de nuevas preguntas.

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“Debemos asegurar una participación más equitativa de las mujeres, incentivar la representación regional y hacer visible que el talento científico se encuentra en todo el territorio nacional, aunque las oportunidades y los recursos continúan distribuidos de manera desigual”, apuntó.

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