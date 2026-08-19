Tras la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que se logró la captura de tres personas más, con lo que suman 12 aprehendidos durante esta operación.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

En estas acciones participan elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Caen 12 presuntos integrantes del CJNG en Michoacán (19/08/2026). Foto: Defensa

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Durante la tarde de este miércoles, los uniformados arrestaron en esa entidad a nueve integrantes de la organización delictiva, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, respectivamente; este último, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad y Jalisco.

De acuerdo a las investigaciones es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la GN el 22 de febrero de 2026, posterior al operativo donde fue ultimado el líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho” y Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, hijo del “Tío Lako” en Tapalpa, Jalisco.

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En un comunicado la Defensa señaló que a las personas les aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, de estos uno con blindaje, una ametralladora calibre 0.50, así como cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm.

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Caen 12 presuntos integrantes del CJNG en Michoacán (19/08/2026). Foto: Defensa

También nueve armas largas, una corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores de diversos calibres, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

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Los hechos ocurrieron en las localidades de Tinaja de Vargas y Colecio, municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

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