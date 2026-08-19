Las lluvias de este miércoles 19 de agosto en la Ciudad de México dejaron un volumen acumulado de más de 6.7 millones de metros cúbicos de agua, dio a conocer la administración capitalina.

Al corte a las 19:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) reportó que los niveles más altos de precipitación se registraron en las estaciones pluviométricas de Planta Picacho Periférico con 24 mm, EP Picacho Homún con 15.25 mm; Bosque de Tlalpan con 14 mm, en Tlalpan; 100 Metros con 17 mm; Lindavista con 15 mm, en Gustavo A. Madero; Tanque Lienzo con 15.5 mm, en Álvaro Obregón; y Tláhuac con 14.5 mm, en Tláhuac.

Para atender las afectaciones, la Segiagua desplegó 115 elementos, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 42 equipos de maquinaria, conformados por 10 vehículos de bombeo de emergencia, 20 hidroneumáticos, siete Hércules, tres Pick Up/sedán, una estaca y una pipa de agua tratada.

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Para las 19:00 horas, las brigadas desplegadas atendieron el 70% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco.

Entre las acciones se encuentra el despliegue de un equipo Hércules en la alcaldía Gustavo A. Madero para realizar las labores de bombeo y desalojo de agua en los encharcamientos registrados en Circuito Interior y Peralvillo, en la colonia Peralvillo, así como en Calzada Vallejo y Circuito Interior, en la colonia Vallejo Poniente, mismos ya fueron abatidos.

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En la alcaldía Azcapotzalco se desplegaron equipos de bombeo e hidroneumáticos para mitigar los encharcamientos registrados en el desnivel de avenida Tlatilco y avenida Jardín, en la colonia Tlatilco; y en el desnivel del Monumento a La Raza y Calzada Vallejo, en la colonia Santa María Insurgentes, en la demarcación Cuauhtémoc.

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JACL/cr