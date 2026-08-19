Hay tres nombres que han sido fundamentales en la la música mexicana: José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes, por lo que se ha convertido en todo un desafío para sus herederos, mantener viva su obra y al alcance de las nuevas generaciones.

"Tenemos la obligación moral de seguir defendiendo, protegiendo y preservando el acervo cultural maravilloso que dejaron nuestros padres. Disfrutemos de esa gran música, que las nuevas generaciones tienen que conocerla y seguirla cantando", dijo Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Zucchi anunció, esta tarde, un concierto homenaje a estos tres cantautores, con motivo del centenario de su natalicio; el cual lleva por nombre "Inmortales: el canto eterno de México" y que se llevará a cabo el 30 de agosto en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

"Me siento muy contento de unir esfuerzos con las tres familias, para poder llevar a cabo este merecido tributo a tres pilares de la música mexicana", declaró José Alfredo Jiménez Medel, quien produce el homenaje.

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Tomás Méndez Jr., quien participa como productor ejecutivo, afirmó que esperan que este evento sea replicado por otras familias, con la única intención de mantener vivo el legado de los grandes ídolos y que sean conocidos por los jóvenes.

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Para este concierto se contará con la participación del Mariachi Vargas de Tecalitlán, quien acompañó a José Alfredo Jiménez durante casi toda su carrera; Rosy Arango y Luis Alfredo Jiménez, quienes se encargarán de interpretar las canciones más famosas de estos tres compositores, en este evento que señalaron como histórico.

"Para mí esto es un sueño y seré la voz de muchas cancioneras, como Lola Beltrán, que interpretaron a Tomás Méndez. No se pueden perder algo que hará historia, porque estamos aquí para celebrar a un México vivo, que venera sus compositores", expresó Arango.

Luis Alfredo Jiménez, nieto de José Alfredo, comentó que este evento es un ejemplo de que la música mexicana, en específico la ranchera, sigue vigente y el tener su agenda llena cada fin de semana lo dice todo.

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