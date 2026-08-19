"Un material que aporta a la historia del narcotraficante más poderoso y más buscado del mundo", así consideró el periodista Héctor de Mauleón los tres videos inéditos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, dados a conocer en su columna de EL UNIVERSAL el pasado 17 de agosto.

En Con los de Casa, conducido por el director general editorial de El Gran Diario de México, David Aponte, y la columnista Maite Azuela, de Mauleón habló sobre el episodio cuando hace 10 años el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recapturado por elementos de la desaparecida Policía Federal.

En los videos, aparece Guzmán en el baño del cuarto #51 del Motel Doux, localizado en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, lavándose el cabello y la cara. Después está a bordo de un automóvil, en el cual lo llevaban al hangar con destino a la Ciudad de México. Y luego se muestra limpio, con otras prendas de ropa, charlando con los agentes.

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"Este momento (la recaptura de "El Chapo") cambia la historia del narcotráfico y de la violencia en México y la relación de Estados Unidos con el país", comentó el también columnista de EL UNIVERSAL.

Película "La Captura"

Con referencia a la película "La Captura", dirigida por Chava Cartas y que estará disponible en la plataforma Netflix el próximo viernes 21 de agosto, recordó que buscó la historia de los dos patrulleros que hicieron dicho arresto.

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"Conseguí las bitácoras donde hicieron los reportes. Darle el foco a los policías para conocer su versión me pareció atractivo periodísticamente y de gran interés. A partir de estas historias, me buscó Francisco González Compeán. No sabía si iba a dar para una serie o una película", detalló.

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A pesar de lo anterior, declaró que llevó años afinar el guion, buscar a alguien interesado en contar esta última historia, en el contexto en el que "se glorificó al narco".

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La mesa de análisis puede verse a continuación:

Recaptura de "El Chapo"

Después de haberse escapado en dos ocasiones, la primera del Penal de Puente Grande, Jalisco, y la segunda ocasión del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 "El Altiplano", el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2015.

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"Misión cumplida: Lo tenemos", anunció el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto a través de X. Tras dos años, el 19 de enero de 2017, Guzmán fue extraditado a EU.

El 12 de febrero de 2019, Brian Cogan lo sentenció a cadena perpetua más 30 años, debido a que era el líder del Cártel de Sinaloa, y narcotráfico. Además, fue multado con un decomiso equivalente a $12.6 billones de dólares.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, está recluido en el ADX Florence. A partir de entonces, ha enviado más de 15 cartas, en las cuales, entre otras cosas, pide regresar a México o que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, intervenga.

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