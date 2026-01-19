José Alfredo Jiménez es más que un cantautor mexicano, es el virtuoso que supo plasmar en papel letras que lo mismo exaltan la dicha de "amanecer otra vez entre tus brazos", que el sinsabor del desamor, de cansarse de rogar y de reconocer que, sin “Ella”, no hay otro camino que de pena morir.

“El hijo del pueblo”, quien cumpliría hoy 100 años, fue aquel que, a 53 años de su muerte, ha enseñado a las nuevas generaciones a darse “La media vuelta”, a soltar la rienda y dar el “Último trago” ante un desengaño.

Al menos eso es lo que atestigua José Alfredo Jiménez Jr., hijo del compositor, y quien ha visto lo mismo a Christian Nodal y Ángela Aguilar interpretar las canciones de su padre que a Pablo Montero, Carín León, Grupo Firme, Maluma y María León.

“El hijo del pueblo” decía que “La vida no vale nada” pero la de él dejó una huella imborrable. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Chava Flores, José Alfredo y Miguel Aceves Mejía, tres grandes representantes de la música mexicana. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Nunca estudió música, no sabía tocar instrumentos, pero tuvo un talento, llámale Dios, naturaleza, universo, lo que sea, tuvo la genialidad de estructurar las palabras y versos que identifican a mucha gente en el momento que tú estás viviendo. Siempre hay una canción de José Alfredo que se adapta”, explica José Alfredo Jr. en entrevista.

El hijo del compositor guanajuatense también señala que su padre parece haber tenido un don divino porque, calcula, que dejó unas 240 canciones registradas (sin contar popurrís) en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Pero no solo en español pega hondo la música de José Alfredo Jiménez: alemán, holandés, catalán, portugués, inglés y japonés son algunos idiomas en los que se pueden escuchar temas como “El Rey”, de acuerdo con su hijo.

Con Lucha Villa y Enriqueta Jiménez “La Prieta Linda” (1969), quienes interpretaron sus canciones. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La XEW lo recibió múltiples ocasiones desde 1947 hasta su muerte. También recibió a sus intérpretes. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Las letras de José Alfredo siempre han sido la expresión del dolor, del fracaso y del orgullo de un amor que, con el tiempo, ha encontrado eco también en artistas como Jorge Negrete y Antonio Aguilar en el siglo pasado; después en Julio Iglesias, Juan Gabriel, Raphael y Maná, y recientemente en El Fantasma, Rosy Arango, El Dasa y Luis Alfredo Jiménez, su nieto, entre muchos más.

“Enrique Bunbury me dice que uno de sus cuatro grandes pilares para inspirarlo es José Alfredo Jiménez. Maná alguna vez comentó que su canción 'Clavado en un bar' está inspirada en una de mi papá. Joaquín Sabina ha dicho: 'a mí me ha inspirado tu padre' y su canción´Y nos dieron las diez´, está inspirado por la música de mi papá´”, comparte.

María León lo sabe. La exintegrante de Playa Limbo ha sucumbido a “Un mundo raro”, cuya interpretación en SoonBook, de YouTube, alcanzó en menos de una semana 1.7 millones de visualizaciones.

En 1998 se montó una exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En la emblemática plaza ubicada en el corazón de la CDMX fue develado un monumento en su honor en 2015. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Todos hemos crecido, nos hemos emborrachado, enamorado, hemos dedicado sus canciones. A mí me recuerda mucho a mis abuelos; ellos me enseñaron la música regional. 'Un mundo raro´ es mi favorita, me trae ese recuerdo familiar, su música también tiene ese valor, que es como una fotografía”, reconoce la cantante.

Para celebrar el centenario del creador de “No me amenaces”, precisa José Alfredo jr., el senador Miguel Márquez Márquez ha propuesto una moneda conmemorativa y cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional del Bajío por el del cantante.

En 2008 se inauguró un museo en la que fuera su casa en Dolores Hidalgo con discos y otras pertenencias. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL