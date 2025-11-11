Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

José Alfredo Jiménez Medel, hijo de José Alfredo Jiménez aprovechó la alfombra roja de la presentación de “Regálame esta noche”, disco homenaje a Roberto Cantoral para hablar del deterioro en la industria musical.

El contenido de las letras parece importar cada vez menos, pues para el hombre de 59 años, tal parece que en estos tiempos los factores para ser estrella mundial son otros.

“Yo creo que es una moda de que hoy en día quien menos ropa use, más groserías diga, más vulgaridades cante, es lo que vende y eso es una tristeza”, dice.

Pese a ello, sabe que como en cada generación habrá aquellos que logren trascender sin importar la marcada crisis que ve en la escena.

Algo que no sucedía en el tiempo de su padre y Roberto Cantoral, pues, existía aúna competencia muy complicada con sus contemporáneos entre los que se cuentan Agustín Lara o Armando Manzanero.

Lee también:

"En la época del maestro Cantoral, de Manzanero, mi padre, José Alfredo Jiménez, era una competencia dificilísima, imagínate competir con las canciones de Agustín Lara, Álvaro Carrillo”, explica.

El publico debe ser exigente

Jose Alfredo Jimenez Medel cree fielmente que la crisis musical actual es en parte responsabilidad del publico que debe ser más exigente, pues, son quienes tienen la última palabra.

Hace un llamado a no escuchar aquellas canciones sin contenido para obligar a los artistas a crear temas de calidad que atraigan a la gente y quizá logren igualar lo realizado por Roberto Cantoral.

“La genialidad del maestro Cantoral era poder captar esos sentimientos tan difíciles de vivir y pues eso es lo que nos acerca la inmortalidad, porque sus frases trascienden, te identificas y las vuelves tuyas”, reflexionó el hijo del compositor José Alfredo Jiménez.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia. Foto: Angélica Vale / IG

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]