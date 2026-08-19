Metrópoli | 19-08-26 | 16:30 | Actualizada | 19-08-26 | 16:59 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 19 de agosto en todas las demarcaciones de la Ciudad de México

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

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Lluvia en cdmx. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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