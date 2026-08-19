Ante el operativo de reordenamiento que se mantiene desde el fin de semana, este miércoles la Alameda Central luce de nuevo libre de ambulantaje y con menos protestas por la reducción de espacios.

Aunque los pasillos centrales y las fuentes del parque están libres para los transeúntes, un grupo de colectivas feministas se colocaron en la esquina de la calle peatonal de Ángela Peralta y la banqueta junto a Avenida Juárez.

Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con chalecos fosforescentes se desplegaron en el perímetro de su zona de venta para evitar que las personas caminen por el área. “De este lado, caballero, no hay paso”, es la indicación general que le dan a las personas para que caminen casi sobre el arroyo vehicular.

A un costado, junto a la salida del estacionamiento subterráneo del Palacio de Bellas Artes, también se observó a un grupo de mujeres sentadas en sillas plegables con sombrillas y bolsas grandes, pero sin mercancía a la vista.

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Elementos de la SSC con chalecos fosforescentes se desplegaron en el perímetro de su zona de venta para evitar que las personas caminen por el área.| Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Sobre dicha banqueta, muy cerca del Hemiciclo a Juárez, también se instaló otro grupo de mujeres con mantas al ras del suelo pero sin productos a la vista, ya que sólo platicaron entre ellas.

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Además, sobre esa misma banqueta hay una hilera de mujeres policías con una distancia de dos o tres metros entre cada una, quienes tienen casco, uniforme negro y un escudo transparente.

Al interior del parque se observaron personas recostadas en las áreas verdes, sentadas en las bancas comiendo y tomando alimentos, así como varios niños jugando con el agua que sale de las fuentes.

También hubo presencia del personal de la Secretaría de Gobierno de la capital, pero en menor medida en comparación con el fin de semana. Los trabajadores realizaron recorridos por la periferia de la Alameda y se comunicaron a través de radio.

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EL UNIVERSAL publicó en sus páginas este miércoles sobre la continuidad de operativos en este parque, así como de la ausencia de ambulantes durante los últimos dos días.

La Secretaría de Gobierno informó que continuarán los operativos para regular y reordenar el comercio en la Alameda Central, hasta que los comerciantes acepten el límite de 70 vendedores en la zona.

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