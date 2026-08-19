El servicio de la Línea B del Metro de la Ciudad de México fue afectado luego de que una persona ajena al Sistema ingresó a la zona de vías en las inmediaciones de la estación Oceanía.

Un hombre de aproximadamente 30 años ingresó esta mañana a las vías del Metro en la Línea B, en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía, lo que generó afectaciones en la operación del servicio.

De acuerdo con los primeros reportes del Metro, el incidente ocurrió alrededor de las 6:50 horas, cuando el sujeto, identificado como una persona en situación prioritaria, descendió a la zona de vías.

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Usuarios reportaron retrasos y la suspensión temporal del servicio entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía.

El Metro informó posteriormente que la marcha de los trenes comenzó a agilizarse una vez concluidas las maniobras y pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal, así como permitir el libre cierre de puertas.

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