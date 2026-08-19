[Publicidad]
El servicio de la Línea B del Metro de la Ciudad de México fue afectado luego de que una persona ajena al Sistema ingresó a la zona de vías en las inmediaciones de la estación Oceanía.
Un hombre de aproximadamente 30 años ingresó esta mañana a las vías del Metro en la Línea B, en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía, lo que generó afectaciones en la operación del servicio.
De acuerdo con los primeros reportes del Metro, el incidente ocurrió alrededor de las 6:50 horas, cuando el sujeto, identificado como una persona en situación prioritaria, descendió a la zona de vías.
Lee también La CDHCM es para la FGJ un aliado indispensable: Bertha Alcalde; identifica lo que pudiera no estar bien, dice
Usuarios reportaron retrasos y la suspensión temporal del servicio entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía.
El Metro informó posteriormente que la marcha de los trenes comenzó a agilizarse una vez concluidas las maniobras y pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal, así como permitir el libre cierre de puertas.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Detienen a pareja e hija de "Tío Lako", jefe regional del CJNG en Michoacán; detienen a otros nueve integrantes del cártel
Nación
Hugo Eric Flores formaliza solicitud de licencia para dirigir PAZ; niega obstaculizar procedimientos en la Sección Instructora
Techbit
Cómo ocultar que estás en línea en WhatsApp y que leíste un mensaje
Metrópoli
Arranca reforestación urbana en CDMX; van por 1 millón de árboles en banquetas y camellones
Sexualidad
Mi hombre siempre quiere echarse "el mañanero", ¿cómo le digo que no se me antoja diario?
Al día
Liberan carreteras de Michoacán tras narcobloqueos por operativo para detener a “El Tío Lako”
Édgar Córdova
Víctor Hugo Lobo no suelta los 80 millones del PRD y alista movilizaciones
Espectáculos
Muere a sus 23 años la hija de cantante uruguayo, la despiden con emotivo mensaje