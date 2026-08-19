Las juventudes continúan tomando el espacio público para establecer lenguajes corporales que desafían las normas estéticas de su época.

Durante semanas recientes, grupos de adolescentes de las generaciones Z y Alfa han tomado plazas y parques para participar en las llamadas batallas de (farmear aura), una dinámica que evoca fenómenos del pasado como las batallas de baile electro dance o el emblemático voguing.

Para comprender la permanencia de estas manifestaciones culturales, resulta indispensable analizar sus intersecciones y brechas sociológicas.

¿Qué significa "Farmear Aura"?; la nueva tendencia entre jóvene que llama la atención en redes sociales Foto: Captura de pantalla TikTok

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El concepto de (farmear aura) rescata la terminología de los videojuegos, en donde el verbo inglés to farm refiere al acto de realizar acciones repetitivas para acumular recursos o experiencia. Al trasladarlo al plano social, el (aura) representa el magnetismo, la compostura y la proyección de seguridad personal.

De acuerdo con análisis sociológicos sobre identidades juveniles publicados por el Instituto de la Juventud (INJUVE), el uso de la corporalidad en la vía pública responde históricamente a una necesidad intrínseca de pertenencia, diferenciación generacional y reapropiación del entorno urbano.

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Puntos de encuentro: la performance corporal y el tribunal callejero

Las tres expresiones (el voguing, los bailes elektroniks y las batallas de farmear aura) comparten ejes fundamentales en su ejecución pública:

Performance de la identidad: Ambas prácticas convierten el cuerpo en un lienzo de expresión donde la actitud, la postura y la presencia valen más que las palabras habladas.

Ambas prácticas convierten el cuerpo en un lienzo de expresión donde la actitud, la postura y la presencia valen más que las palabras habladas. El espacio público como pasarela o arena: Salen de la pantalla y del espacio privado para apropiarse de esquinas, plazas y parques, transformándolos en escenarios de confrontación lúdica.

Salen de la pantalla y del espacio privado para apropiarse de esquinas, plazas y parques, transformándolos en escenarios de confrontación lúdica. Economía de la atención y jueces populares: Tanto en el ballroom histórico como en las ruedas callejeras de los bailes elektroniks y los corros actuales de TikTok, el veredicto no lo emite una autoridad tradicional, sino la aprobación inmediata (gritos, aplausos, asombro) de la comunidad presente.

Tanto en el histórico como en las ruedas callejeras de los bailes y los corros actuales de TikTok, el veredicto no lo emite una autoridad tradicional, sino la aprobación inmediata (gritos, aplausos, asombro) de la presente. Lógica de estatus: En estos universos se compite por acumular un (capital simbólico), ya sea prestigio dentro de una casa de baile, reputación en la pista de electro dance o puntos imaginarios de aura que elevan la jerarquía del individuo frente a sus pares.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Fracturas estéticas: la evolución de tres movimientos juveniles

De acuerdo con National Geographic, las diferencias entre estas tres manifestaciones se observan desde sus orígenes, exigencias técnicas y propósitos comunitarios. En cuanto a la dimensión sociopolítica, el voguing surgió en los años 80 dentro de una subcultura marginal, queer, latina y afroamericana como respuesta directa a la exclusión sistémica y la crisis del VIH.

A diferencia de este antecedente, los bailes elektroniks nacieron a inicios de los años 2000 como una subcultura urbana juvenil impulsada por la llegada de la música electrónica industrial a los clubes y foros locales, mientras que la práctica de (farmear aura) surge de la cultura de internet, los memes y la lógica de videojuegos adaptada por adolescentes nativos digitales.

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Las antiguas escrituras hablan del voguing como la abuela del aura farming pic.twitter.com/6rZQDmsIga — Checho Alexander (@sailorganimedes) August 19, 2026

Respecto a la exigencia técnica y los códigos corporales, el voguing demanda una alta disciplina física caracterizada por acrobacias, caídas (dips), giros y líneas geométricas estrictas al ritmo de música house. Por su parte, los bailes elektroniks exigen una gran velocidad en brazos y piernas, con movimientos frenéticos, contorsiones y coordinación al ritmo de géneros como el electro house o el hardstyle. En contraste, las batallas de aura prescinden del baile complejo y se apoyan en un minimalismo gestual, con estatismo, miradas intensas, caminatas lentas y posturas inspiradas en el anime o personajes virales.

El Tecktonik fue nuestra forma de farmear aura en 2008 pic.twitter.com/8d4VgQLUeu — Alejandro (@diegoalejocm) August 19, 2026

El significado del éxito dentro de cada movimiento también refleja brechas profundas. En la cultura ballroom, destacar significaba sobrevivir simbólicamente, reclamar dignidad, belleza y el derecho al espacio cuando la sociedad negaba la existencia colectiva.

En la escena del electro dance, el triunfo se traducía en el reconocimiento técnico y la agilidad dentro de los duelos o (batallas) en parques y plazas públicas. En la tendencia de TikTok, el objetivo radica en ganar una barra de energía virtual o acumular puntos irónicos en un duelo de presencia inofensivo.

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Finalmente, las formas de organización marcan el contraste decisivo. Mientras el voguing se rige por categorías reglamentadas, jurados expertos y una estructura comunitaria basada en (casas), y los bailes elektroniks formaron colectivos y (teams) de bailarines, la dinámica de (farmear aura) se presenta de forma hiperdescentralizada e improvisada en las calles, ambientada por música de edits a todo volumen.

De acuerdo con investigaciones sobre culturas juveniles y redes digitales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la rápida evolución de estos códigos refleja cómo las nuevas generaciones traducen la interactividad digital a entornos físicos. Para observar la diferencia en la intensidad del movimiento corporal y la técnica escénica, se pueden revisar análisis audiovisuales sobre las dinámicas de expresión corporal y presencia escénica disponibles en plataformas educativas.

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