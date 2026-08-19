La alcaldía Benito Juárez llevará, de manera permanente, servicios urbanos a las colonias, como parte de la estrategia para recuperar espacios públicos, mejorar el entorno y atender de forma cercana las necesidades de vecinos y comunidades.

Bajo el esquema "Martes de Parques y Jueves de Colonias", las cuadrillas de Servicios Urbanos realizarán intervenciones programadas durante toda la semana.

La estrategia, impulsada por el alcalde Luis Mendoza, comenzó con una jornada integral en la colonia San José Insurgentes, particularmente en la calle Damas, donde se realizaron trabajos de poda, revisión de luminarias, barrido manual, desazolve y balizamiento.

La intervención permitió atender de manera simultánea distintas necesidades del entorno urbano y mejorar las condiciones de un espacio de uso cotidiano para vecinos, peatones y automovilistas.

Durante la jornada, se balizaron 478 metros lineales de pavimento, que incluyeron pasos peatonales, líneas divisorias y flechas de dirección; además, se bachearon 38 metros cuadrados para mejorar las condiciones de las vialidades.

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En materia de limpieza, se recolectaron 300 kilogramos de residuos sólidos mediante el barrido en el arroyo vehicular de las calles Plateros, Damas y Capuchinas. En el camellón se realizaron trabajos de mantenimiento de áreas verdes en una superficie de 600 metros cuadrados, además de retirar ocho metros cúbicos de residuos.

También se repararon siete luminarias y en materia de drenaje, las cuadrillas extrajeron tres metros cùbicos de azolve; además, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y desobstrucción en 16 coladeras pluviales, 10 pozos de visita y tres rejillas de piso, como parte de las acciones preventivas para mantener en mejores condiciones la infraestructura hidráulica de la zona durante la temporada de lluvias.

“La mejor manera de conocer y atender las necesidades de nuestras colonias es estar en territorio, escuchar a los vecinos y regresar con soluciones. Por eso vamos a mantener estas jornadas de manera permanente y llevar los servicios directamente a donde se necesitan”, señaló el alcalde Luis Mendoza.

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El objetivo es pasar de acciones aisladas de mantenimiento a un modelo de atención continua por parte de las cuadrillas en distintos puntos de la demarcación y dar seguimiento a las necesidades identificadas en cada comunidad.

Karina Magaña, directora general de Servicios Urbanos, destacó que la estrategia busca fortalecer la comunicación directa con los vecinos y generar intervenciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada zona.

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