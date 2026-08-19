Este evento astronómico sucede justo un día después del fenómeno conocido como Luna de Sangre y eclipse lunar parcial, el cual es visible en diversas regiones del país.

De acuerdo con datos técnicos publicados por el portal especializado de astronomía The Sky Live, el cuerpo rocoso se ubica en alineación directa con la Tierra y el Sol, lo cual permite que refleje la mayor cantidad de luz posible.

Según la base de datos astronómicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la oposición de un asteroide representa la oportunidad ideal para su estudio y observación desde observatorios terrestres y por aficionados con equipo básico.

Foto: Captura de pantalla en the sky live

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Un fenómeno astronómico visible con instrumentos ópticos desde la Tierra

El objeto registra una magnitud visual cercana a 9.3, lo que implica que resulta imposible observarlo a simple vista. De acuerdo con guías de observación de la Sociedad Astronómica de México (SAM), se requiere el uso de binoculares de al menos 50 milímetros o un telescopio básico para identificar su paso por la constelación de Acuario.

Según la plataforma de navegación celeste Star Walk, el procedimiento para ubicar al asteroide 9 Metis mediante dispositivos móviles incluye los siguientes pasos:

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Abrir la aplicación Star Walk en el teléfono inteligente (con la función de ubicación encendida).

en el teléfono inteligente (con la función de ubicación encendida). Escribir "9 Metis" dentro del buscador de la herramienta (el icono con forma de lupa).

Seguir la flecha guía proyectada en la pantalla para orientar el dispositivo hacia el punto exacto en el firmamento.

proyectada en la pantalla para orientar el dispositivo hacia el punto exacto en el firmamento. Ajustar la fecha de simulación al 28 de agosto de 2026 para monitorear su posición en tiempo real.

Recomendaciones esenciales para la observación nocturna:

Fecha clave: 28 de agosto de 2026 (momento inmediato a la Luna de Sangre).

28 de agosto de 2026 (momento inmediato a la Luna de Sangre). Ubicación en el firmamento: Constelación de Acuario.

Constelación de Acuario. Instrumento necesario: Binoculares de 50 mm o telescopio de apertura básica.

de 50 mm o de apertura básica. Condiciones del entorno: Buscar zonas con reducida contaminación lumínica.

Foto: Captura de pantalla en the sky live

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