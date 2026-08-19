Un hombre señalado como presunto integrante de la Unión Tepito fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la colonia Moctezuma Primera Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde le aseguraron diversas dosis de presunta droga y cartuchos útiles.

La detención ocurrió alrededor de las 15:55 horas, en el cruce de Carlos Santana y Calzada Ignacio Zaragoza, durante recorridos de vigilancia realizados por personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes observaron a un hombre que manipulaba varios envoltorios, por lo que se aproximaron y le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección fueron localizadas 102 bolsas con vegetal verde seco, 49 envoltorios con una sustancia sólida en piedra, una bolsa con aproximadamente 30 gramos de una sustancia cristalina y 10 cartuchos útiles calibre .223.

También le aseguraron un teléfono celular, una mariconera y 600 pesos en efectivo.

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El detenido fue identificado como Luis Manuel “N”, de 40 años, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones, sería conocido como “El Chilo” y presuntamente trabajaría para un sujeto identificado como “El Diego Gordo”, señalado por las autoridades como integrante de la Unión Tepito.

Según las investigaciones policiales, dicho grupo delictivo estaría relacionado con actividades como extorsión, cobro de piso, venta de narcóticos y armas, así como otros delitos en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán los peritajes correspondientes sobre las sustancias y los cartuchos asegurados.

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