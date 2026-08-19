Dos sujetos fueron capturados por policías capitalinos por presuntamente robar a un hombre en el barrio de La Merced y estarían relacionados con el cobro de piso a comerciantes ambulantes de la zona.

La acción forma parte de las acciones del dispositivo "Merced Segura", en la alcaldía Venustiano Carranza, desplegadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

De acuerdo con la SSC, la detención se realizó cuando un ciudadano pidió apoyo de los policías que vigilaban en la esquina de las calles Santa Escuela y Corregidora, de la colonia Zona Centro.

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El denunciante dijo que dos sujetos lo amagaron con una navaja y le quitaron sus pertenencias, a quienes señaló, ya que se encontraban metros adelante.

Los uniformados dieron alcance a los sospechosos y los detuvieron; tras una revisión, les hallaron una navaja y el dinero que el denunciante reconoció como suyo.

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Los detenidos, de 41 y 21 años de edad, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

La SSC comunicó que, de acuerdo a diversas investigaciones y en atención a denuncias ciudadanas, los dos sujetos posiblemente exigen dinero a los comerciantes informales de la zona para dejarlos trabajar.

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JACL/cr