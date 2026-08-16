La alcaldía Venustiano Carranza presumió estar en el primer lugar de las 16 demarcaciones en el ejercicio del presupuesto en el segundo trimestre de 2026, según el Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.

La demarcación liderada por Evelyn Parra Álvarez refirió un avance superior al 80% en sus programas sociales y administrativos con cumplimiento total en rubros prioritarios y sin subejercicios.

Venustiano Carranza lidera ejercicio presupuestal en CDMX; reporta avance superior al 80 por ciento. Foto: Especial.

En un comunicado, la alcaldía indicó que los recursos se han destinado para atender las demandas de la ciudadanía y para garantizar los servicios públicos, el mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana.

Lee también PAN CDMX promete “piso parejo” a aspirantes rumbo a 2027; Luisa Gutiérrez anuncia reglas para participación ciudadana

Agregó que también se han ejecutado programas de inversión para mejorar el equipamiento y ampliar la infraestructura de la Venustiano Carranza.

Venustiano Carranza lidera ejercicio presupuestal en CDMX; reporta avance superior al 80 por ciento. Foto: Especial.

Añadió que diputados locales han reconocido el desempeño financiero de la administración actual, así como la aplicación de los recursos públicos para atender las necesidades de los habitantes de la demarcación.

[Publicidad]

La alcaldía aseguró consolidarse como un referente en ejercicio presupuestal, disciplina financiera y aprovechamiento eficiente de los recursos públicos en la Ciudad de México.

dmrr