Después de cuatro años alejada de la televisión, Carina Ricco está lista para volver a los melodramas.

La actriz y cantante tendrá una participación especial en "Todavía te amo", la nueva producción de Televisa que comenzó grabaciones esta semana.

Ricco estuvo presente en el claquetazo inicial de la telenovela, protagonizada por Scarlet Gruber y Brandon Peniche, y confirmó al "Programa Hoy" que está contenta y muy emocionada por iniciar esta aventura, aunque no dio detalles sobre su personaje.

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Su última aparición en una telenovela fue en "Contigo sí", donde interpretó a Beatriz Guardiola, una mujer diagnosticada con cáncer de pulmón. Para construir el personaje, Ricco reveló que sacrificó un poco su físico; y es que, dejó de asolearse y empezó a dormir menos para parecer mucho demacrada y enferma.

Desde entonces, la actriz se ha mantenido alejada de los foros, aunque no de su faceta artística. En febrero de este año se subió al escenario del Teatro Esperanza Iris, como invitada en el espectáculo "Tocada y Fuga" de Sergio Arau.

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Como cantante y compositora, ha lanzado cuatro discos: "Del Cabello A Los Pies", "Sueños urbanos", "Viaje personal" y una redición especial de éste mismo en 2007.

Pero si hay un aspecto que ha marcado su vida fuera de la pantalla es su familia. Tras la muerte de Eduardo Palomo en 2003, la mexicana sacó adelante a sus dos hijos, Fiona y Luca. Con el paso de los años, ambos encontraron también su propio camino dentro de las artes.

Fiona Palomo siguió los pasos de sus padres y se convirtió en actriz. Ha participado en producciones como "Control Z", "Un actor malo" y "Outer Banks"; mientras que su hermano se inclinó por la música.

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En varias ocasiones, Ricco ha expresado públicamente el orgullo que siente por el camino que han construido sus hijos.

La maternidad también fue durante mucho tiempo una de las razones por las que Ricco mantuvo cierta distancia de la actuación. Cuando regresó a la televisión en 2019 con "Médicos, línea de vida", después de siete años fuera de la pantalla, reconoció que sus hijos fueron una de las motivaciones para retomar su carrera.

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