Hermosillo, Son. - Usuarios de Telcel con números telefónicos cuya terminación es cero comenzaron a hacer filas desde temprana hora en las diversas sucursales del estado para recuperar el servicio, luego de no completar dentro del plazo establecido el registro requerido para mantener activas sus líneas.

Los clientes acudieron a los centros de atención con la esperanza de regularizar sus números y volver a contar con servicio telefónico.

En distintos puntos se reportaron filas y prolongados tiempos de espera, mientras decenas de personas aguardaban su turno para realizar el trámite.

Usuarios de Telcel con números telefónicos cuya terminación es cero comenzaron a hacer filas desde temprana hora en las diversas sucursales del estado para recuperar el servicio. | Foto: Especial.

Lee también Fuertes lluvias afectan a BCS, Sonora y Sinaloa

Para recuperar la línea de manera presencial, los usuarios deben presentar una identificación oficial vigente, como la INE, además de su CURP y la información requerida para acreditar la titularidad del número.

La medida de identificación y registro de líneas telefónicas tiene entre sus objetivos combatir delitos cometidos mediante llamadas, entre ellos las extorsiones.

[Publicidad]

Ante la alta demanda, usuarios deberán acudir con su documentación completa y armarse de paciencia, debido a las posibles demoras en la atención.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr