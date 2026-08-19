Las Universidades del Bienestar y la Rosario Castellanos son para algunos aspirantes una segunda oportunidad para no dejar de estudiar si no logran un lugar en la UNAM, aunque varios aseguran que volverían a presentar el examen en la máxima casa de estudios antes de cambiar de opción.

Este miércoles, las y los jóvenes que se presentaron al Palacio de los Deportes a aplicar la prueba de control, llegaron con distintos planes bajo el brazo: continuar su preparación en otra universidad, trabajar durante un año, esperar una nueva convocatoria o volver a intentarlo.

Valentina, de 18 años, quiere estudiar Administración. Su preparatoria tiene convenios con universidades del Estado de México y, por su promedio, puede participar para obtener un lugar.

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Entre sus opciones están la Universidad Politécnica del Bicentenario y otras instituciones de esa entidad.

Por eso, aunque sabe que existen alternativas para continuar estudiando si no consigue un lugar en la UNAM, no las considera su primera opción.

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“Los veo como una segunda opción, porque al final de cuentas estudiar siento que es primordial”, dijo.

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Para Valentina, ingresar a una Universidad del Bienestar o a la Rosario Castellanos podría servir para no detener sus estudios, pero no necesariamente significaría renunciar a su objetivo de entrar a la UNAM.

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“En mi opinión volvería a hacer el examen de nuevo”, afirmó.

La joven considera que cada aspirante debe decidir si aprovecha una de esas opciones o continúa preparándose hasta conseguir la carrera y la institución que desea.

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Una segunda carrera

Para Isaías, de 34 años, el examen representa una oportunidad diferente.

Él ya estudió una carrera en la UNAM: Optometría. Ahora busca ingresar a Derecho en el sistema abierto, porque quiere ampliar su formación y acercarse a un campo distinto al de su profesión.

“Me gusta mucho, pero también quería aplicarme para defenderme en otras cosas”, explicó.

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No busca necesariamente una segunda carrera para cambiar de trabajo. Su interés, dijo, es tener herramientas para comprender mejor la dimensión social y política de la sociedad.

“Aunque está como la parte clínica humana que tenemos en la FES Iztacala, me gusta también tener esta parte social y política. Entonces quería aprender un poquito de Derecho”, contó.

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Isaías considera positivas las alternativas que se han planteado para quienes no logren ingresar a la UNAM.

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“Me parece bueno que haya opciones o alternativas de estudio. Es una puerta abierta”, señaló.

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A diferencia de quienes apenas terminan el bachillerato, él no contempla ingresar a una Universidad del Bienestar o a la Rosario Castellanos porque busca específicamente cursar Derecho en sistema abierto y, además, tiene otras responsabilidades.

Pero para los jóvenes que están por comenzar su trayectoria universitaria, considera que esas instituciones pueden representar una oportunidad para continuar estudiando y conocer la experiencia universitaria.

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“Creo que al menos tienes otra oportunidad”, dijo.

Isaías conoce bien el proceso de ingreso a la UNAM. La primera vez que presentó el examen fue hace unos 15 años, cuando entró a estudiar Optometría.

La experiencia de entonces, recordó, era distinta: el examen era en papel, había traslados y una concentración masiva de estudiantes.

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“La vieja escuela yo creo que sigue siendo más pesada todavía”, comentó.

Esta vez llegó desde Nicolás Romero, Estado de México, un trayecto que puede tomar hasta tres horas.

Sobre el examen en línea, Isaías considera que tiene una ventaja: permite que aspirantes que viven lejos puedan participar sin tener que trasladarse hasta la Ciudad de México.

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Pero también cree que requiere mecanismos que garanticen que todos compitan en igualdad de condiciones.

“Todo depende mucho de la honestidad y también de la preparación que tengan los mismos organizadores”, señaló.

“No me tengo que quedar este año”

Mónica, de 19 años, llegó al examen con una presión menor. Si no consigue un lugar, está dispuesta a esperar.

“Para mí no es como que me tengo que quedar este año. No me siento con esa presión”, explicó.

Esa tranquilidad, dijo, le permite enfrentar la prueba sin sentirse obligada a conseguir un resultado inmediato.

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Mónica busca estudiar Trabajo Social, una carrera que ya conoce porque la cursó como formación técnica en el bachillerato.

Durante casi una década pensó que estudiaría Psicología, pero la experiencia que tuvo con sus maestros terminó por hacerla cambiar de decisión.

“Los maestros que tuve me hicieron amar mucho la carrera”, contó.

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En su familia hay otros universitarios y buena parte de ellos estudió en la UNAM. Sin embargo, aseguró que no siente presión familiar para conseguir un lugar este año.

“Me dicen: no es obligatorio, tienes tu tiempo, ve tranquila, ve a tu ritmo; si es este año, si estudias, si no, pues el siguiente”, relató.

Si no entra, podría trabajar con la carrera técnica que ya tiene y posteriormente comenzar la licenciatura.

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Por eso, las alternativas mencionadas por la Presidenta no son necesariamente una opción para ella.

De hecho, reconoció que hasta que fueron señaladas públicamente las conoció. No sabía que existían las Universidades del Bienestar ni la Rosario Castellanos.

Mónica prefiere esperar antes que entrar a una carrera que no corresponde con sus intereses.

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“Los aciertos se dispararon”

Daniela, de 26 años, llegó nuevamente a la UNAM para intentar conseguir un lugar en Derecho. No es su primer intento.

La joven tiene negocio propio como estilista canina, pero decidió retomar una vocación que tenía desde el bachillerato.

“Siempre tuve esa vocación, siempre me gustó, siempre me apasionó y bueno, por azares de la vida uno se dedica a muchas otras cosas”, relató.

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Fue su esposo quien la animó a intentarlo nuevamente.

En el examen anterior obtuvo 90 aciertos, pero el puntaje de corte de la carrera que quería se elevó hasta 105 o 106.

“Yo me confié y dije: voy a estudiar lo necesario”, recordó.

Ahora llegó mejor preparada y con la experiencia del proceso anterior.

Para estudiar, recurrió principalmente a bancos de preguntas. Considera que la UNAM puede hacer que los reactivos parezcan más complejos al utilizar palabras poco habituales.

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“Cuando desmenuzas esas palabras, cuando sabes ocupar verdaderamente español, es cuando te das cuenta que solamente son verbos que no ocupas normalmente”, explicó.

En su caso, las matemáticas son su punto más débil, pero asegura que se preparó en las demás áreas y confía en el resultado.

Daniela considera que esta oportunidad es especial porque la UNAM permitió nuevamente presentar un examen a quienes no consiguieron un lugar en el proceso anterior.

“Esto es algo que la UNAM nunca había hecho. Es inédito”, afirmó.

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Si no consigue el resultado que espera, no descarta volver a intentarlo, aunque reconoce que preferiría no hacerlo.

Al hablar de las Universidades del Bienestar y la Rosario Castellanos, Daniela considera que son opciones que deben aprovecharse.

“Hay que aprovechar las opciones que este gobierno nos da”, dijo.

Sin embargo, en su caso, la prioridad sigue siendo la UNAM.

Incluso si tuviera la posibilidad de pagar una universidad privada, aseguró que preferiría estudiar en la máxima casa de estudios.

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