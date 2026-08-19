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Con tranquilidad y sin incidentes este miércoles se realiza el segundo turno del examen de control presencial para el ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Palacio de los Deportes, sede donde hoy concluye la aplicación de esta evaluación extraordinaria en la Ciudad de México.
Miles de aspirantes continúan llegando al llamado "domo de cobre" para presentar la prueba, mientras personal universitario coordina el ingreso y la logística de los sustentantes.
Durante la jornada está presente el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para supervisar el desarrollo de la última fecha de aplicación del examen de control presencial.
La evaluación forma parte del proceso implementado por la Universidad Nacional para validar los resultados del concurso de ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1, luego de las irregularidades detectadas en el examen realizado previamente en línea.
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