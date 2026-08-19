La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a abrir más espacios en sus aulas, pues aseguró que tiene la posibilidad de hacerlo “nada más cuestión de reorientar el presupuesto”.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que la Máxima Casa de Estudios del país llamó a aumentar los esfuerzos de austeridad para abrir más su matricula.

Esto, en medio de la la aplicación del Examen de Control Presencial que la UNAM realizó para validar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027.

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La empresa Territorium Life llevó a cabo el fallido examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

“La UNAM -desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía- debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo, la verdad. Es nada más cuestión de reorientar el presupuesto.

“Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad, bueno pues hay que hacer otro más, otro más y la UNAM que es la universidad de la nación, pues tenga más espacios para los jóvenes igual que el Poli, igual que el Tec NM, todas las universidades públicas y nuevas universidades donde los jóvenes si quieren estudiar puedan estudiar”.

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En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que lo peor que se le puede decir a un joven es que es “rechazado”.

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“Antes le decían `ninis´ o `rechazados´. ¿Rechazado de qué? ¿De la sociedad? Porque antes el problema era `No pasaste el examen de admisión, es tu culpa´, `No, pues es que no hay suficiente espacio´. No es tu culpa por no pasar un examen de admisión”.

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La Mandataria federal destacó que bajo su gobierno se están abriendo más espacios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

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