[Publicidad]
Pachuca.- Tras un operativo de rescate desplegado durante la madrugada de este día en la localidad de La Flor, municipio de San Salvador, Hidalgo, para liberar al presidente municipal Norberto Martínez Cruz y a 14 personas más que habían sido retenidas, se reportó la detención de siete personas y un saldo de 10 elementos policiacos lesionados.
La Secretaría de Seguridad dio a conocer que un grupo de elementos policiacos ingresó a la localidad, donde previamente un centenar de habitantes había irrumpido en la presidencia municipal ubicada en la cabecera y, mediante jaloneos y golpes, se había llevado al alcalde.
Durante los hechos, elementos de Seguridad Pública Municipal intentaron evitar que los pobladores se llevaran al edil; sin embargo, no fue posible, por lo que el presidente municipal terminó retenido en la comunidad junto con otros servidores públicos.
Los agentes de seguridad que posteriormente ingresaron a la localidad fueron confrontados por alrededor de 300 pobladores con piedras y palos, quienes pretendieron impedir la liberación del alcalde.
Lee también Anuncian inversiones en Hidalgo; Tren México-Pachuca, Plan Hídrico y polos de desarrollo, entre los proyectos
Durante el operativo, 10 policías resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados a diversas clínicas y hospitales para recibir atención médica.
[Publicidad]
Se informó que el presidente y las demás personas retenidas habían sido llevados al auditorio de usos múltiples, donde los habitantes los mantenían bajo vigilancia. Entre ellos se encontraban la Secretaria del alcalde, el Director de Obras Públicas, un integrante de Catastro, un contador y ocho regidores.
También fueron retenidos dos trabajadores del Gobierno de Hidalgo, quienes habían acudido a atender las demandas de los habitantes, quienes exigen la realización de obra pública en la comunidad.
El saldo del operativo fue de siete personas aprehendidas, tres hombres y cuatro mujeres, quienes fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia y puestas a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.
[Publicidad]
VIDEO Entre jaloneos y golpes, pobladores de San Salvador, Hidalgo, sacan del ayuntamiento al alcalde; le reclaman incumplimiento de obra
afcl/LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Vinculan a proceso a tercera mujer por extorsión contra comerciante en Álvaro Obregón; habría recibido 40 mil pesos
Espectáculos
Hayden Panettiere: policía investiga su muerte como posible homicidio; buscan determinar si hubo un delito
Mundo
Demócratas progresistas avanzan en EU; candidatos de Trump muestran resultados mixtos
Estados
Liberan a alcalde y 14 personas más retenidas en localidad de San Salvador, Hidalgo; operativo deja 7 detenidos y 10 elementos lesionados
Al día
Así se infiltran los cárteles mexicanos en negocios legales para lavar dinero
Espectáculos
¿El millón que Kenia Os donó a la mamá de Kimberly Loaiza era de Peso Pluma? Ceriani lo asegura
Al día
Exportaciones de aguacate a China llevan el sello del fundador del cartel de La Familia Michoacana
Espectáculos
¿Qué dijimos de las cuentas falsas?", Aleks Syntek se echa flores con mensaje a sí mismo