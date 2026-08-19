Pachuca.- Tras un operativo de rescate desplegado durante la madrugada de este día en la localidad de La Flor, municipio de San Salvador, Hidalgo, para liberar al presidente municipal Norberto Martínez Cruz y a 14 personas más que habían sido retenidas, se reportó la detención de siete personas y un saldo de 10 elementos policiacos lesionados.

La Secretaría de Seguridad dio a conocer que un grupo de elementos policiacos ingresó a la localidad, donde previamente un centenar de habitantes había irrumpido en la presidencia municipal ubicada en la cabecera y, mediante jaloneos y golpes, se había llevado al alcalde.

Durante los hechos, elementos de Seguridad Pública Municipal intentaron evitar que los pobladores se llevaran al edil; sin embargo, no fue posible, por lo que el presidente municipal terminó retenido en la comunidad junto con otros servidores públicos.

Los agentes de seguridad que posteriormente ingresaron a la localidad fueron confrontados por alrededor de 300 pobladores con piedras y palos, quienes pretendieron impedir la liberación del alcalde.

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Durante el operativo, 10 policías resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados a diversas clínicas y hospitales para recibir atención médica.

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Se informó que el presidente y las demás personas retenidas habían sido llevados al auditorio de usos múltiples, donde los habitantes los mantenían bajo vigilancia. Entre ellos se encontraban la Secretaria del alcalde, el Director de Obras Públicas, un integrante de Catastro, un contador y ocho regidores.

También fueron retenidos dos trabajadores del Gobierno de Hidalgo, quienes habían acudido a atender las demandas de los habitantes, quienes exigen la realización de obra pública en la comunidad.

El saldo del operativo fue de siete personas aprehendidas, tres hombres y cuatro mujeres, quienes fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia y puestas a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.

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afcl/LL