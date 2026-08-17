Tijuana, B.C.— Sentado en la banqueta, con sombra al pie de la calle y arrinconado junto a otros padres, Juan Antonio espera a que su hijo terminé una segunda evaluación para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta que viajaron más de 12 horas, desde Coahuila hasta Tijuana, y recorrieron casi 3 mil kilómetros. Primero viajeron desde Torreón hasta Monterrey, donde tomaron un vuelo que los trajo a esta frontera. Gastaron alrededor de 15 mil pesos, además de los descuentos para Juan Antonio por faltar al trabajo para cumplir con un requisito extraordinario que implementó la UNAM luego de identificar irregularidades en la primera etapa de la evaluación en línea.

Partieron a las 03:00 de la tarde del 15 de agosto y aterrizaron a las 02:00 de la madrugada de este domingo; inmediatamente se trasladaron a un cuarto donde el joven, quien aspira a estudiar Física, pudo descansar un par de horas para luego prepararse y dirigirse a las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM sede Tijuana ENID, una de las cuatro sedes del examen de control.

Lee también ¿Los terremotos de Sudamérica pueden sacudir a México?; experto del IPN descarta incidencia en actividad sísmica

“Cuando hicieron el primer examen y aprobaron, hasta fecha de inscripción les dieron. Nosotros ya estábamos en Ciudad de México cuando anunciaron que habría una segunda evaluación, cancelamos los espacios que ya habíamos conseguido y fue empezar de nuevo”, lamentó Juan Antonio, quien lleva sentado sobre la banqueta alrededor de cuatro horas.

“El primer filtro es el dinero, hay muchos padres que no pudieron pagar todo lo que implica traer a sus hijos a una ciudad tan lejos, porque no sólo es el vuelo, es la estancia, la comida, es pedir permiso en el trabajo, es contar con quien te apoye para cuidar a los otros hijos... Tomaron decisiones desde el centro sin considerar otras realidades, piensan que es sencillo sólo tomar un vuelo y ya, esa es la verdadera exclusión”, lamentó Alejandro, quien viajó desde Tampico, Tamaulipas, con su hija, quien aspira a estudiar una ingeniería aeroespacial.

[Publicidad]

Ellos tomaron dos vuelos para llegar a la sede, lo que les implicó gastar más de 22 mil pesos.

Con un registro de 518 estudiantes, alrededor de 50% de los aspirantes a nuevo ingreso, sólo llegaron 69 jóvenes al primer turno de evaluación, entre ellos el hijo de Gerónimo, de la Ciudad de México, quien fue designado a Tijuana. “Mi hijo quiere estudiar Matemáticas, no entendemos por qué nos mandaron hasta acá. Al final, quienes se quedaron fuera no fue por falta de conocimientos, sino porque no hubo dinero para llegar”, dijo.

Únete a nuestro canal