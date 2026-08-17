Cancún.— Luego de estudiar los efectos adversos en la salud de personas que recogen el sargazo en costas de Puerto Morelos, Playa del Carmen y Mahahual, debido a su exposición al sulfuro de hidrógeno (H2S) producido por la descomposición de la macroalga, científicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad Puerto Morelos, investigan ahora los riesgos para la población local.

Inicialmente, el estudio buscaba medir los niveles de concentración de ese gas tóxico y sus impactos en la salud de los trabajadores que retiran el sargazo, pero esta vez el foco está en los efectos para la población que vive cerca de las playas en donde recala y se acumula la macroalga, indicó Rosa Rodríguez, maestra en Ciencias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, informó que los primeros nueve sensores fijos ya han sido colocados en zonas de playa de Puerto Morelos, principalmente en casas al pie de la costa para evitar que sean vandalizados.

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Explicó que esta fase del proyecto busca determinar cuánto disminuye la concentración del gas conforme aumenta la distancia respecto de la costa y establecer qué niveles de exposición pueden registrarse en los sitios próximos a las acumulaciones de sargazo.

“Hay estudios en Martinica que señalan que el gas puede extenderse hasta dos kilómetros de distancia de la costa. Aquí tenemos casas de playa a 40 metros y vemos que este año se han incrementado los volúmenes de sargazo; veremos si también las concentraciones del gas”, señaló la experta.

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La bióloga detalló que algunos vecinos han solicitado asesoría debido a que refieren malestares físicos; incluso, personas que rentaban propiedades mediante plataformas han dejado de hacerlo debido a la acumulación y descomposición del sargazo.

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Además, en las zonas donde la macroalga permanece acumulada se presentan dificultades para utilizar las playas y acceder al mar.

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El caso Martinica

La investigación representa una segunda etapa de los trabajos realizados por el equipo científico, con financiamiento del gobierno de Canadá, a través de la Universidad de Victoria, y se desarrolla en colaboración con la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Rosa Rodríguez explicó que la ampliación del monitoreo también tiene como antecedente investigaciones en Martinica y otras islas francesas del Caribe Oriental, donde se ha estudiado la relación entre la exposición al sargazo y determinados síntomas en la población.

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Refirió que en Martinica se comparó a dos poblaciones: una de la zona de la isla que recibe acumulaciones de sargazo y otra que no está expuesta de la misma manera. Los investigadores analizaron información médica y compararon los síntomas registrados en poblaciones expuestas y no expuestas.

Esos estudios reportaron incrementos en determinados síntomas, particularmente respiratorios, neurológicos y gastrointestinales, entre las personas que habitaban en las zonas expuestas.

“Con el primer monitoreo buscábamos saber qué pasaba con los sargaceros que están expuestos durante jornadas de ocho horas al sulfuro de hidrógeno".

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“Ahora queremos saber qué sucede con las personas que no trabajan directamente con el sargazo, pero viven o permanecen durante periodos prolongados cerca de las acumulaciones y pueden estar expuestas al gas”, dijo.

Los nuevos sensores para medir el gas que produce el sargazo son fijos y funcionan de manera autónoma; algunos fueron instalados en viviendas. Foto: Adriana Varillas/ El UNIVERSAL

Subrayó que el sargazo fresco no genera las mismas condiciones que el acumulado y en descomposición. Por ello, uno de los objetivos centrales es establecer cómo interactúan la concentración y el tiempo de exposición.

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Sensores

Para esta nueva etapa, los científicos desarrollaron nuevos sensores con mayor capacidad de detección. Los sensores anteriores tenían una precisión de una parte por millón, mientras que los nuevos dispositivos pueden detectar concentraciones de hasta 0.001 partes por millón. La mayor sensibilidad permitirá identificar cómo se comporta el H2S a diferentes distancias.

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Los primeros sensores comenzaron a instalarse el 21 de mayo.

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Uno se encuentra directamente en la playa, sobre las acumulaciones; otro está instalado en la reja de la Universidad Nacional que da hacia el mar, un tercero se encuentra aproximadamente a 100 metros de las pilas de sargazo y el cuarto está colocado en una unidad habitacional ubicada aproximadamente a 160 metros.

Los otros cinco fueron colocados en viviendas de personas que aceptaron colaborar con la investigación. El sensor más alejado se encuentra en la zona de Camino al Cid, cerca del muelle del ferry.

Esta distribución permite observar cómo disminuye la concentración del gas conforme aumenta la distancia.

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Mediciones

Los dispositivos hacen mediciones cada 30 minutos con el propósito de generar una serie de datos que permita comparar las concentraciones de gas entre los distintos puntos. A diferencia de los equipos portátiles, colocados en el pecho de los sargaceros, los nuevos sensores son fijos y cuentan con panel solar y batería recargable.

Pueden enviar la información mediante Wi-Fi para que los registros aparezcan en tiempo real.

El diseño busca que los equipos permanezcan instalados durante periodos prolongados y generen información continua, en lugar de limitar las mediciones a recorridos específicos. Aunque el estudio está en su etapa piloto, las primeras mediciones ya muestran una diferencia marcada entre los puntos cercanos al sargazo y aquellos ubicados a mayor distancia.

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El olor

En este año, cuando los niveles de sargazo han aumentado, trabajadores de bares, tiendas y otro tipo de comercios cercanos a la costa coincidieron en que el olor fétido del sargazo descompuesto no sólo se percibe más, sino que ha aumentado.

La investigadora explicó que el olor puede ser detectado desde concentraciones relativamente bajas, alrededor de 0.7 partes por millón, pero el sistema olfativo se adapta al olor y deja de ser un indicador confiable.

De ahí la importancia de los sensores, pues con ellos la investigación deberá determinar cuáles son las condiciones que generan los mayores niveles de exposición y durante cuánto tiempo permanecen.

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