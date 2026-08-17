El proceso interno de Morena para definir la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo comienza a tomar rumbo.

De acuerdo con la encuesta estatal en vivienda realizada por EL UNIVERSAL, Rafael Marín se consolidó como el perfil con la tendencia de crecimiento más sostenida en camino a la elección del aspirante al gobierno de esa entidad.

En sólo dos meses, Marín registró un salto notable en el conocimiento ciudadano, pasando de 29% en junio a 45% en agosto.

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Según el estudio, dicho crecimiento vino acompañado de un saldo estrictamente positivo, ya que sus opiniones favorables subieron 6.8 puntos porcentuales, alcanzando 45.4%.

Por el contrario, sus principales adversarios, Ana Patricia Peralta y Gino Segura, apenas consiguieron un crecimiento de 2.9% y 3.3%, respectivamente, en el mismo periodo.

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El posicionamiento de Rafael Marín se ha extendido con éxito por todo el estado, convirtiéndose en una figura clave para mantener la unidad del partido.

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En la región sur alcanzó un crecimiento de 86%, registrando 62.1% de reconocimiento, lo que lo convierte en el aspirante más conocido de la región; en la zona de Cancún, su nivel de conocimiento subió a 40.5% y la opinión positiva se disparó a 52.2%.

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A decir del estudio, es el único candidato que genera más simpatías que rechazo en esta ciudad. Por lo que respecta a la zona maya y Riviera Maya, se registra un conocimiento de 51.1% y 42.3%, respectivamente, con opiniones desfavorables a la baja.

Ana Patricia Peralta y Gino Segura mantienen un alto nivel de exposición mediática derivado de una cuantiosa inversión en publicidad. No obstante, a pesar de que este gasto masivo les sigue otorgando una gran notoriedad ante la ciudadanía, ambos muestran señales claras de estancamiento.

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También la encuesta muestra una alerta importante para Morena, los simpatizantes de Marín concentran la mayor predisposición al “voto de castigo” en contra del partido si él no resulta electo como candidato.

Esta intención de cambiar el voto hacia otra fuerza política en caso de exclusión alcanza 47% en la Riviera Maya, 44.4% en la zona maya y 43.4% en el sur.

El dinamismo de la contienda interna ha impulsado con fuerza la marca del partido en la entidad. La intención de voto por Morena subió a 48.4%, la simpatía partidista escaló a 57.0% y el porcentaje de ciudadanos indecisos cayó drásticamente a 26.2%. Este avance se encuentra respaldado por el sólido 73.1% de aprobación que registra la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado, un entorno federal que favorece directamente la proyección de crecimiento de Rafael Marín de cara a la encuesta oficial y la elección constitucional.

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