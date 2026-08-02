Experiencias El Universal | 02-08-26 | 01:45 |

Si buscas restaurantes en la para disfrutar de un desayuno, una comida o una , estas siete opciones te encantarán, pues tienen opciones para todos los gustos, desde espacios rodeados de naturaleza hasta restaurantes ubicados en algunos de los más importantes de la ciudad. Además, al presentar tu tarjeta virtual de podrás obtener un 15% de descuento en tu consumo.

Nube 7: gastronomía y arte

Foto: Facebook Nube 7
Foto: Facebook Nube 7

Ubicado dentro del Museo Universitario de Arte Contemporáneo ), fusiona el arte y la gastronomía en un espacio rodeado de piedra volcánica y vegetación. Su propuesta se centra en la cocina gourmet mexicana, además de ofrecer ensaladas y pastas.

Entre los platillos destacados se encuentran el pastel azteca de pollo y la coliflor a la plancha con pasilla. También cuenta con un menú universitario de desayuno completo o comida corrida exclusivo para estudiantes de la con credencial vigente. Abre de lunes a domingo, de 9:00 a 17:30 horas.

Los Almendros: tradición yucateca

Foto: Facebook Los Almendros
Foto: Facebook Los Almendros

Con más de cinco décadas de historia, se ha especializado en la cocina tradicional yucateca. En su carta encontrarás clásicos como , panuchos de cochinita, entomatadas Chemuyil y pollo ticuleño. Para cerrar la experiencia, no puede faltar el tradicional pastel de queso de bola.

Se encuentra sobre Avenida Insurgentes Sur, en la colonia Guadalupe Inn, y ofrece servicio de lunes a miércoles de 7:30 a 20:00 horas; jueves, viernes y sábado de 7:30 a 22:00 horas, y los domingos de 7:30 a 18:00 horas.

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Sala Gastronómica: sabores de México

Foto: Facebook Sala Gastronómica
Foto: Facebook Sala Gastronómica

Ubicada dentro del Museo Nacional de Antropología, busca preservar y promover la riqueza culinaria del país mediante un recorrido gastronómico por distintas regiones de México. Su menú incluye especialidades del pacífico, centro, noroeste, norte y sur del país, así como de la península maya, con opciones como tacos de jaiba suave, pulpo zarandeado, tetela de chicharrón prensado con camarón, pollo con mole oaxaqueño, y pescado tikin xic. Está abierta de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Del Bosque Restaurante: un clásico en Chapultepec

Foto: sitio oficial Del Bosque Restaurante
Foto: sitio oficial Del Bosque Restaurante

Desde 1967, ha sido un referente gastronómico en la segunda sección del . Rodeado de naturaleza, ofrece desayunos mexicanos como enmoladas y molletes, además de especialidades como el filete arriero flameado y la cochinita pibil con cebollitas encurtidas y frijoles.

Es una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos al aire libre. Recibe a sus visitantes de lunes a viernes de 7:30 a 18:00 horas, mientras que los sábados y domingos abre de 8:00 a 18:00 horas.

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Bistró Chapultepec: cocina con vista al lago

Bistró Chapultepec posee una bella vista del lago de Chapultepec. | Foto: Bistró Chapultepec.
Bistró Chapultepec posee una bella vista del lago de Chapultepec. | Foto: Bistró Chapultepec.

Frente al lago de Chapultepec, ofrece una propuesta culinaria que fusiona sabores mexicanos con influencias europeas. En su carta encontrarás desde pan francés y scones hasta salmón a la naranja, desayunos tradicionales y un innovador aguachile de ribeye, además de una destacada selección de coctelería. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas; los sábados de 8:00 a 19:00 horas, y domingos y días festivos de 8:00 a 18:00 horas.

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The Capital Grille: cortes premium y cocina americana contemporánea

The Capital Grille se ubica en avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. | Fotos: cortesía The Capital Grille
The Capital Grille se ubica en avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. | Fotos: cortesía The Capital Grille

Ubicado sobre Paseo de la Reforma, es reconocido por sus cortes de res añejados y su selección de galardonados. Su terraza ofrece una vista privilegiada que complementa una experiencia gastronómica enfocada en la cocina americana contemporánea. El restaurante brinda servicio de lunes a sábado de 13:00 a 24:00 horas y los domingos de 13:00 a 18:00 horas.

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Matilde Bistró: una opción al sur de la Ciudad de México

Matilde Bistró se ubica dentro del Hospital Médica Sur, en la alcaldía Tlalpan. | Imagen: especial.
Matilde Bistró se ubica dentro del Hospital Médica Sur, en la alcaldía Tlalpan. | Imagen: especial.

Ubicado dentro del Hospital Médica Sur, en la alcaldía Tlalpan, ofrece un ambiente tranquilo y un menú elaborado con ingredientes frescos. Entre sus opciones destacan los , sopa de tortilla, taquitos de marlín, enchiladas, sándwiches, hamburguesas y ensaladas. Está abierto de lunes a sábado de 7:00 a 22:00 horas, los domingos de 8:00 a 20:00 horas y los días festivos de 8:00 a 18:00 horas.

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