Para el desayuno, pocas cosas son tan características y universales como los huevos. De Japón hasta Argentina, los huevos son algo que nunca falta en los desayunos.

Por eso, hoy en Menú te compartimos una receta de huevos motuleños que te ayudarán a empezar tus días de la mejor manera.

¿Qué son los huevos motuleños?

Los huevos motuleños son actualmente todo un referente de los desayunos en México; sin embargo, pocos saben que se trata de un platillo proveniente de la gastronomía yucateca. ¡Así es! Los huevos motuleños con un regalo de Motul para el resto de México.

Generalmente, los huevos motuleños son reconocidos por su huevo frito o estrellado servido sobre una tortilla de maíz frita, bañados en una salsa de tomate con habanero. Se acompañan de frijoles refritos, plátano macho frito, queso y jamón. Pero los extras son opcionales.

Leer también: Receta de huevos rancheros estilo Doña Ángela

¿Quién creó los huevos motuleños?

En Motul, al norte e Yucatán, se encuentra el restaurante del chef que, según se cuenta, inventó este platillo tan representativo de los desayunos mexicanos.

Los huevos motuleños son de origen yucateco. Foto: Flickr.

Se dice que la creación del platillo se remonta a 1921 cuando Felipe Carrillo Puerto, el entonces gobernador de Yucatán, le pidió a Jorge Siqueff que hiciera un desayuno especial para sus invitados, de entre quienes destacaban José Vasconcelos y Diergo Rivera.

Leer también: Cuánto tiempo duran los huevos duros sin que se echen a perder

Otras versiones dicen que fue el mismo Felipe Carrillo Puerto quien improvisó este platillo en un cenote oculto en Motul. Sea como fuere, no hay duda de que los huevos motuleños son yucatecos.

¿Cómo se hacen los huevos motuleños?

Y si ya se te antojaron, no te preocupes porque aquí te dejamos la receta de huevos motuleños de Maricruz Avalos y seguro que te va a encantar.

Ingredientes

4 huevos

4 tortillas de maíz

Manteca

Extras (para emplatar)

½ taza de chicharos cocidos

½ taza de jamón cocido en cubitos

Queso fresco o feta

1 plátano macho frito en rodajas

Salsa chiltomate

½ taza de frijoles colados o refritos

Preparación

Prepara tus frijoles colados. Hierve los frijoles con epazote y una vez listos, llévalos a licuar y pasa la mezcla por un colador. Lleva a una sartén con una ramita de epazote y sofríe cuidando que no se quemen.

Prepara la salsa chiltomate. Lleva a asar 3 chiles habaneros. Hierve 4 tomates rojos y procede a licuar con 1 diente de ajo y los chiles asados. Posteriormente, sofríe ½ cebolla y agrega la mezcla de tomate. Agrega sal y pimienta al gusto.

Calienta una cucharada de manteca en una sartén y pon a freír las tortillas cuidando no dorarlas. Retíralas y reserva.

En la misma sartén fríe los huevos y deja la yema al termino que más te guste.

Para servir, pon las cuatro tortillas en dos platos (dos y dos) y unta los frijoles en cada una.

Coloca los huevos sobre las tortillas y báñalos con la salsa de tomate.

Agrega todos tus extras (chicharos, jamón, queso, plátanos fritos) y listo.

¡Disfruta!

¡Los huevos motuleños son más que huevos estrellados! Foto: Flickr.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters