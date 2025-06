Saber cuántos días dura un huevo duro puede ahorrarte un viaje al doctor. Este alimento tan común, y que parece inofensivo, se vuelve de consumo peligroso cuando no se guarda bien.

Con o sin cáscara, hay reglas claras para conservarlo y evitar bacterias peligrosas como la Salmonella. Hoy en Menú te explicamos cómo realizar este proceso.

El huevo duro puede ser un alimento seguro o un riesgo, todo depende de cómo se almacene. Foto: Pexels

Leer también Qué tan saludables son las enchiladas

¿Cuánto tiempo puede durar un huevo duro en el refrigerador?

El huevo duro, ese alimento fácil y barato dentro de la cocina mexicana, se consume en ensaladas, a manera de snack o relleno. Pero ojo: si te lo comes después de varios días podría causarte desde un dolor de panza hasta una intoxicación.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, este alimento se debe meter al refrigerador cuando recién se enfríe, lo que ayudará a impedir la reproducción de bacterias.

¿Cuántos días duran refrigerados? Si cociste el huevo y lo dejaste con su cáscara, puede conservarse de 5 a 7 días; en cambio, si lo pelaste debes consumirlo dentro de las próximas 24 horas.

Hay que recordar que la cáscara funciona como una barrera natural contra las bacterias. Al removerla, esa protección se va y cualquier microorganismo puede colarse al alimento.

¿Cómo cocer un huevo para que no se eche a perder?

Cocer un huevo duro no es sólo echarlo al agua y dejar que rompa en hervor. El U.S. Department of Agriculture (USDA) ha compartido una receta, casi que de laboratorio, para conseguir la textura perfecta y la conservación de sus propiedades:

Coloca los huevos en una olla y a una sola capa. No los amontones porque se pueden romper o cocer disparejos. Cúbrelos con agua fría. El agua debe sobrepasar los huevos al menos 2.5 cm; no uses agua tibia ni caliente. Lleva el agua a ebullición a fuego medio-alto. En cuanto el agua comience a hervir, apaga el fuego. Retira del calor y tapa la olla. Déjalos reposar con el calor residual del agua caliente. Deja los huevos en el agua caliente de 12 a 18 minutos, según el tamaño: chicos o medianos se reposan 12 minutos, los grandes se reposan 15 minutos y los extra grandes se dejan 18 minutos. Pásalos de inmediato a un baño de agua con hielo. Esto detiene la cocción, facilita pelarlos y evita que la yema se ponga verde por exceso de calor. Sécalos y refrigéralos si no los vas a comer al instante. No les quites la cáscara porque así duran más.

Importante: después de refrigerar los huevos duros, revisa su aroma y textura. Si tienen un olor agrio o azufroso mejor no te lo comas; también descártalos si percibes una textura viscosa.

Detectar un huevo duro en mal estado es fácil si notas un olor agrio o textura babosa. Foto: Pixabay

¿Por qué duran menos los huevos duros que los frescos?

El USDA explica que durante el proceso de cocción de los huevos se forma una capa de agua justo debajo de la cáscara. La presencia del agua crea un ambiente favorable para el crecimiento de bacterias.

Por lo anterior, deben refrigerarse dentro de las 2 horas posteriores de su cocción.

Los huevos duros son una maravilla nutritiva y práctica, pero no duran mucho tiempo. Saber cómo conservarlos te evitará un malestar.

Leer también ¿Cómo organizar una taquiza en casa?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters