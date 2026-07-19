Las vacaciones de verano para las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria ya comenzaron y, con ellas la búsqueda de actividades para mantenerlos entretenidos sin gastar de más.

Si estás planeando una salida familiar, el cine puede ser una excelente opción, especialmente en días de lluvia o de mucho calor, ya que permite disfrutar de una historia en una sala climatizada. Te compartimos tres estrenos infantiles imperdibles y cómo conseguir descuentos en entradas y combos.

Películas para disfrutar en vacaciones

Moana

Esta nueva versión live action de Moana trae de vuelta a la pantalla la historia de la una joven polinesia (interpretada por Catherine Lagaʻaia), quien desafía la orden de su padre y decide responder al llamado del océano para emprender una aventura junto al semidiós Maui (Dwayne "The Rock" Johnson).

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La película retoma la cinta animada nominada al Óscar con actores reales, escenarios naturales y nuevos efectos visuales. En esta aventura, Moana deja atrás su hogar para enfrentarse a una misión que resulta más grande de lo que imaginaba. Esta cinta se estrenó oficialmente en los cines de México el 9 de julio de 2026.

Toy Story 5

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes regresan con una nueva aventura en la que se enfrentarán a un nuevo reto, la llegada de Lilypad, un dispositivo tecnológico que pone en riesgo la relación de Bonnie con sus juguetes.

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El quinto film del clásico Toy Story mezcla la nostalgia de los personajes clásicos con una historia que aborda la relación entre los juguetes y la tecnología. El 18 de junio de 2026 Toy Story 5 fue estrenada en México.

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Minions & Monsters

Los Minions regresan con Minions & Monsters, una historia completamente nueva en la que buscan convertirse en estrellas de Hollywood durante la década de 1920 tras quedar relegados por la llegada del cine sonoro.

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James y Henry, los Minions que guian esta historia, deciden crear su propia película de monstruos utilizando hechizos que provocan una serie de situaciones caóticas que deberán resolver junto con el resto de los Minions. Su estreno oficial en México se llevó a cabo el 1 de julio de 2026.

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