Experiencias El Universal | 21-06-26 | 01:50 | Actualizada | 21-06-26 | 01:50 |

El ya dio inicio y no hay mejor forma de disfrutar los partidos que acompañado de unos buenos tacos. Ya sea con amigos, familia o compañeros, la Ciudad de México ofrece múltiples opciones para vivir la emoción futbolera mientras disfrutas de los sabores más característicos de la gastronomía mexicana.

Si estás buscando un lugar para reunirte durante los partidos mundialistas, estas cuatro taquerías que combinan tradición, calidad y promociones espaciales son perfectas para hacer de cada juego una experiencia para recordar.

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Tacos Don Manolito

Desde 2005, se ha consolidado como uno de los referentes del taco bien hecho en la CDMX con recetas de la casa y un servicio excepcional. Entre sus especialidades destaca el ya clásico , preparado con cecina, longaniza y , una combinación con el sello de la casa.

Con más de 16 sucursales distribuidas por todo el país, la marca continúa llevando el sabor a los paladares de los mexicanos.

Durante la temporada mundialista, los suscriptores de podrán disfrutar de un 20% de descuento en consumos mayores a $250 pesos, además de al 2x1, una promoción ideal para disfrutar en grupo.

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Taquearte

Con un década de experiencia, se ha ganado un lugar especial entre las taquerías favoritas de los mexicanos gracias a la calidad de sus carnes, el sabor de su pastor y sus populares opciones con queso.

Este restaurante ofrece un ambiente acogedor para compartir con familia o amigos, además de una amplia variedad de tacos y que convierten cada visita en una experiencia gastronómica para recordar.

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Presentando tu , recibe un 10% de descuento en tu consumo total. Una excelente oportunidad para disfrutar de tus platillos favoritos con la emoción del Mundial 2026.

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El Tizoncito

Hablar de tacos al pastor es hablar de . La cadena cuenta con reconocimientos, entre ellos el récord Guinnes obtenido en 2017 por la mayor cantidad de tacos servidos en el mundo.

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Actualmente, suma 16 sucursales, con una más dentro del Papalote Museo del Niño. Además, de sus tradicionales tacos, aquí podrás encontrar creaciones de la casa como sus chilaquiles con pastor, una opción que no puedes dejar de probar.

Los aficionados al futbol podrán aprovechar el 10% de descuento pagando con tarjeta, o un 15% de descuento pagando en efectivo al mostrar su credencial vigente de .

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La Casa del Pastor

La destaca por ofrecer tortillas hechas a mano y preparadas al momento, salsas hechas con ingredientes frescos y carne premium 100% mexicana.

Además de los tacos, encontrarás un atractivo menú de desayunos en el que destacan las enchiladas de pastor negro y los molletes con chorizo, tocino o pastor.

Los socios de Club EL UNIVERSAL reciben un 20% de ahorro en su consumo total en el restaurante. Además, quienes celebren su cumpleaños tendrán un descuento equivalente a la edad cumplida, con un máximo del 50%.

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Entre goles, emoción y celebraciones, estos restaurantes se perfilan como una excelente alternativo para disfrutar del con el auténtico sabor de México.

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