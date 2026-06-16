En unos días Lionel Messi cumplirá 39 años, pero en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 -su sexta Copa del Mundo-, el capitán albiceleste brilló como si fuera su primera vez en el torneo de naciones más importante. Un hat trick suyo selló la primera victoria de los campeones vigentes sobre Argelia (3-0) en el primer partido del grupo J.

En Kansas City, el ocho veces ganador del Balón de Oro disputó su partido número 200 con la camiseta de Argentina y además -hasta que debute Cristiano Ronaldo- se convirtió en el primer futbolista en jugar seis Mundiales. Su sueño de consagrarse campeón lo logró hace cuatro años, pero dejó claro que buscará defender la corona y de paso, convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo. Con su exhibición ante Argelia llegó a 16 anotaciones, superó al ‘Fenómeno’ Ronaldo Nazário e igualó la cifra del alemán Miroslav Klose. La próxima jornada contra Austria, ese récord podría ser solamente suyo.

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Al minuto 9 del primer tiempo, el astro argentino avisó que le iba a hacer pasar una noche de terror a los Zorros del Desierto, pero su “primera anotación” del partido fue anulada por fuera de lugar. Unos minutos más tarde, llegó su revancha. Argelia cometió el error de darle tiempo y espacio y con un tiro de larga distancia -y la colaboración de un frágil Luca Zidane- anotó el primero a su nombre.

El conjunto africano estuvo cerca de empatar el juego, pero el VAR anuló la igualdad por offside. A partir de ahí, los dirigidos por Vladimir Petković se convirtieron en espectadores del show de Lionel.

En el segundo tiempo, Zidane (60’) volvió a equivocarse y tras dejar servido el balón en el centro del área con un rebote, Messi empujó su segundo gol al fondo de la red. El hat trick tuvo el sello de la casa. El 10 argentino anotó el gol que tantas veces firmó y por algún motivo, sigue siendo igual de efectivo. Recibió el pase de Nicolás González por costado izquierdo y con un enganche hacia el centro, soltó un disparo raso imposible de atajar para el hijo de la leyenda francesa.

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