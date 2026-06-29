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Toy Story 5 y Supergirl ya están en cines y exponen dos puntos muy actuales; el papel de las heroínas en el cine y el contacto de los niños con las nuevas tecnologías.

¿Toy Story supera sus películas anteriores? ¿Supergirl es digna exponente del cine de superhéroes? Antes de decidir cuál será tu plan para este fin de semana, mira este episodio y decide qué ver en el cine.

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