Tal parece que las bandas internacionales necesitan visitar México una sola vez para quedarse con un pedacito del país. En los últimos días, los fans de RM, líder de BTS, notaron que durante la prueba de sonido de uno de sus conciertos en España, el cantante apareció usando la playera de la Selección Mexicana, un detalle que bastó para emocionar al fandom. Y no es el único que ha dado de qué hablar.

Los seguidores de Avenged Sevenfold también detectaron que el grupo sigue utilizando imágenes de su concierto de enero en el Estadio GNP para promocionar sus shows internacionales. Muchos interpretaron estos gestos como una prueba más del cariño que los artistas extranjeros terminan desarrollando por el público mexicano.

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Pablo Montero no existe para Juan Osorio

Juan Osorio no es del tipo de personas que sean rencorosas, según dice el productor; sin embargo, evita hablar de personas que han desaprovechado las oportunidades laborales que les ha dado.

Tal es el caso de Pablo Montero, quien por indisciplina quedó fuera de “El último rey: el hijo del pueblo”, la bioserie de Vicente Fernández que el cantante protagonizó.

“No me hablen de esa persona”, dice sin tapujos Osorio cuando alguien se refiere a Pablo en su presencia.

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el productor Juan Osorio





Fandom de Karina Torres pide que esté en LCDLF

A cuatro semanas del estreno de “La casa de los famosos México”, programado para el 26 de julio, cientos de usuarios se han unido para pedir que Karina Torres se integre al reality show. La petición surge debido a que la influencer es amiga de Wendy Guevara, por lo que algunos consideran que, de concretarse su participación, podría repetirse el éxito que tuvo la emisión con la integrante de “Las perdidas”.

Karina ha ganado popularidad gracias a memes y videos en TikTok, en los que muchos usuarios se identifican con su sentido del humor.

Pero su nombre también ha sido mencionado en redes sociales a raíz de la controversia que se generó con ella y con Wendy Guevara debido a las anécdotas que ambas compartieron, haciendo alusión a menores de edad.

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La influencer Karina Torres podría ser parte del reality de Televisa. Foto: Instagram oficial.

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