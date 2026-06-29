La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió al Senado de la República el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

“Su primera tarea será coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con todas las representaciones de México en los países miembros de la Unión Europea”, refirió la dependencia a través de un comunicado.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum le encomendó coordinar una estrategia con los distintos países de la Unión Europea, “encaminada a incrementar el intercambio comercial, generar nuevas inversiones”.

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Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge en Reino Unido.

Asimismo, se desempeñó como secretario de Gobernación de 1994 a 1995; secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999; senador de la República en la LVII Legislatura, de 1997 al 2000; secretario de Educación Pública de 2018 a 2021; y embajador de México en Estados Unidos, de marzo de 2021 a mayo de 2026.

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