“Cuando el barco se empieza a hundir, las primeras que saltan son las ratas”, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al referirse a la versión difundida por el New York Times, en el sentido de que políticos morenistas son informantes de las agencias estadunidenses.

Entrevistado en el marco de la XLIII Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Moreno Cárdenas aseguró que Morena está en vías de ser declarada como “organización terrorista que financia el crimen organizado”.

“Eso está acreditado. Está acreditado que participaron en elecciones, por ejemplo, en Sinaloa, donde hubo una narcoelección, pero también en Tamaulipas, y también en Tabasco. Entonces, todo esto se va a acreditar y ya ha habido sanciones tiempo atrás del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra partidos políticos. Pasó en España con Batasuna, cuando fue declarada organización terrorista. Entonces, yo creo que en México se puede dar ese caso”, afirmó.

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Dijo que el hecho de que políticos morenistas estén yendo a Estados Unidos a “cantar” lo que saben es un preludio de lo que viene para el partido en el poder.

“Entonces, como se dice comúnmente, cuando el barco se empieza a hundir, las primeras que saltan son las ratas. Y yo creo que entre ellos se van a empezar a echar culpas, se van a empezar a acusar, presentarán información, porque tenemos los datos que son públicos y publicados de que quienes están imputados son gobernadoras, gobernadores, legisladores, integrantes de los gobiernos de Morena en los últimos ocho años.

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“Y esto va a dar pie a que haya más investigaciones, a que tengan más información y a que tenga que ser un gobierno, que no es el gobierno de México, quien haya investigado y quien verdaderamente sancione y castigue a todos estos narcopolíticos de Morena”, apuntó.

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El presidente de la Copppal recordó que desde hace más de cinco años ha denunciado a nivel nacional e internacional al “narcogobierno” de Morena.

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Dijo que ha presentado denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra gobernadoras, gobernadores y otros servidores públicos de Morena que cometieron ilícitos como el huachicol fiscal.

Y aunque en México no hay investigaciones formales, destacó que sus denuncias ya están rindiendo frutos en Estados Unidos.

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“Si recordaran, cada vez que viajaba yo a los organismos internacionales, a la OEA, a la ONU, a todos los distintos organismos, a denunciar lo que estaba ocurriendo en México, la ruptura del régimen democrático, lo hicimos y se reían estos cínicos y corruptos de Morena al principio, que nosotros éramos los que informábamos, no, era eso lo que ocurría.

“Años después ha rendido frutos: hay investigaciones, habrá sanciones, hay imputaciones durísimas como la que está en contra del narcogobernador Rubén Rocha, la que tienen contra el gobernador de Tamaulipas, la gobernadora de Baja California, todos los señalamientos que hay contra todos estos cínicos y corruptos de Morena”, enfatizó.

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