El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el reconocimiento del triunfo de Abelardo de la Espriella de la coalición “Defensores de la Patria”, por parte del candidato Iván Cepeda del “Pacto Histórico”, es un acto de grandeza que en mucho ayudará a superar la polarización y a transitar hacia la reconciliación nacional.

En un comunicado, dijo que los colombianos quieren trabajo bien remunerado, educación, empleo, salud, seguridad ciudadana y, sobre todo, un compromiso de los políticos colombianos con las causas de la gente.

“El pasado domingo, Colombia acudió masivamente a las urnas, lo hizo en civilidad y paz, para decidir quien deberá gobernar los próximos cuatro años. Hoy, jueces y órganos electorales han confirmado el triunfo de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ha reconocido el veredicto de las urnas. Seamos responsables y generosos con la hermana República de Colombia y apoyemos el diálogo democrático para la construcción de acuerdos en esa nación”, expresó.

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Abelardo de la Espriella muestra su papeleta mientras vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP

Señaló que la Copppal participó, dentro de los cauces legales establecidos por la autoridad en el proceso electoral y seguirá coadyuvando, como lo ha hecho desde su creación en 1979, a generar condiciones de paz y reconciliación entre los colombianos.

Subrayó que la Copppal confirma su compromiso permanente con la promoción y defensa de la democracia, con el fortalecimiento institucional, el diálogo político y la convivencia pacífica entre los actores sociales y políticos de nuestra región.

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Sostuvo que en ese marco, pone a disposición su experiencia y sus espacios de cooperación para contribuir al desarrollo de los consensos democráticos entre el pluralismo, favorables a la sólida gobernabilidad democrática de Colombia, y a su prosperidad, incluyente y justa.

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El dirigente de la COPPPAL, organización que agrupa a 78 partidos políticos de 30 países, felicitó al pueblo colombiano por la “ejemplar vocación democrática” demostrada durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y reconoció el trabajo desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y los jueces colombianos en la organización, conducción y dictaminación del proceso electoral, quienes garantizaron la normalidad de la jornada y el libre ejercicio del derecho al sufragio por parte del pueblo colombiano.

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También reconoció y elogió a la Misión de Observación Electoral Internacional de la Copppal, un grupo de más de 140 observadores de 20 países, a cargo de Guido Gómez Mazara y del director del Observatorio Electoral, Sebastián Hagobián, quienes cumplieron de manera responsable y comprometida con este ejercicio de la democracia. “La causa principal que nos debe identificar como integrantes de la Copppal es nuestro compromiso con la democracia”, aseguró.

Anunció que bajo su liderazgo, la Copppal continuará trabajando a favor de la democracia, la paz, el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, así como a favor de la integración, en defensa del medio ambiente por ser actores fundamentales en la construcción del nuevo orden mundial, donde América Latina y el Caribe deben ser protagonistas.

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