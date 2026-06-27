Después de buscar el registro desde 2021, la organización Que Siga la Democracia no pudo obtener financiamiento público como partido político y participar en las elecciones de 2027, debido a las varias irregularidades que una y otra vez le encuentran las autoridades electorales.

Que Siga la Democracia, fundada en 2021 por la diputada federal de Morena Gabriela Jiménez Godoy para recabar firmas y solicitar la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador bajo la campaña “Que Siga AMLO”, ha registrado malas prácticas en más de una ocasión.

En 2023, la organización fue multada por presentar 14 mil 940 firmas de apoyo correspondientes a personas fallecidas en el proceso de solicitud de revocación de mandato para el expresidente López Obrador.

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El asunto escaló hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral en el expediente SUP-RAP-115/2023, resuelto por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

En 2024, la diputada Gaby Jiménez hizo pública su aspiración de llevar a Que Siga la Democracia a ser un partido político que apoyara a Claudia Sheinbaum Pardo en su campaña hacia la Presidencia de la República, pero alejada del espíritu obradorista que abraza a Morena.

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En ese momento, la entonces aspirante a la Presidencia rechazó cualquier otro apoyo que no fuera el que emanara de los partidos que la llevarían a la boleta: Morena, PT y Partido Verde; por lo que tal intento de Que Siga la Democracia quedó en eso.

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Para 2025, la organización inició su proceso formal para convertirse en partido político nacional. La diputada fue cuestionada sobre si se separaría de su militancia en Morena y ella refrendó que su militancia está con el partido guinda, el esfuerzo de convertir a Que Siga la Democracia en un partido político sería de su esposo Édgar Garza.

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