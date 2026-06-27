Javier Lamarque, alcalde con licencia de Cajeme, Sonora, se registró en el proceso que realiza Morena con el objetivo de elegir al coordinador estatal sonorense.

En entrevista, dijo que confía en que su experiencia ayudará a consolidar el proyecto de su partido en dicha entidad.

"Es muy importante tener experiencia, sobre todo cuando es un período, en el caso de Sonora se acortó a tres años para emparejar con la elección presidencial, entonces no puedes llegar a aprender, ni tampoco improvisar, en ese sentido, a mí me ayuda bastante el hecho que yo tenga experiencia en tres gobiernos municipales, con buenos resultados, eso implicaría que cuando yo llegué no tendría que llegar a aprender, estaríamos tomando la locomotora andando, sin pararla", expresó.

E indicó algunos de los retos importantes para dicha entidad, entre los que se encuentran la modernización de algunos sectores.

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"El mayor reto de Sonora es seguir avanzando, salir de esa postración en la que se encontraba... profundizar lo que se está haciendo, la renovación de las aduanas, las plantas fotovoltaicas, como la de Puerto Peñasco, que es la quinta más grande del mundo, la recuperación del puerto de Guaymas, la recuperación productiva de los valles agrícolas y la tecnología en cultivos", detalló.

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Afirmó que hay unidad al interior del partido, a pesar de la competencia con el objeto de elegir al coordinador estatal.

"Estamos unidos, estamos fortalecidos como proyecto, como partido, y vamos a ir hacia adelante para que continúe la cuarta transformación en nuestro estado de Sonora", manifestó.

Señaló que esta de acuerdo en que la elección se haga por medio de una encuesta, y recordó que participó de la misma manera en elecciones anteriores.

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"Así fui electo cuando fui candidato a diputado federal, cuando fui candidato a la presidencia municipal, en dos ocasiones, ese fue el procedimiento que se siguió y afortunadamente yo salí ganador, seleccionado en ese proceso y contendimos y ganamos", detalló.

Añadió que califica como positivo el requisito de solicitar licencia, para quienes ocupan un cargo público y quieren participar en el proceso interno de Morena.

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"Es mejor que haya separación del cargo, para que no haya un mal uso de recursos públicos en estos procesos internos. Yo creo que es un gesto democrático y republicano de parte de Morena", comentó.

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